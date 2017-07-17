В Сыктывкаре перед судом предстанут трое подростков по обвинению в совершении разбойного нападения

Следственным отделом по г.Сыктывкар СУ СК России по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении трех несовершеннолетних, обвиняемых в разбойном нападении, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия (ч.2 ст.162 УК РФ).

По данным следствия, в апреле 2017 года в квартире дома по улице Охотничья поселка Верхняя Максаковка 16-летние фигуранты распивали спиртное вместе с двумя приятелями. В какой-то момент между подростками и их знакомыми произошел конфликт, в ходе которого несовершеннолетние нанесли парням телесные повреждения. После этого обвиняемые похитили из квартиры имущество (микроволновую печь, электрическую одноконфорочную плиту, телевизор, приставку для цифрового телевидения, чайник, четыре рулона обоев, сотовый телефон, три куртки и др.), всего на общую сумму 12 тысяч рублей. При этом собственнику имущества, пытавшему оказать сопротивление, были нанесены удары кружкой и деревянной палкой по лицу и голове. Преступными действиями потерпевшему причинен материальный ущерб, а также телесные повреждения в виде ушибленной раны лобной области, ссадин и кровоподтеков.

Из материалов уголовного дела следует, что двое из фигурантов ранее привлекались к уголовной ответственности. В отношении них избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста, к третьему обвиняемому применена подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Следствием собрана доказательственная база, и в ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Коми.