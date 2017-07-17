В связи с сухой и жаркой погодой в лесах Печорского, Усинского и Интинского районов сохранится чрезвычайно высокая пожароопасность

17 июля 2017 года, 13:30 | Усинск, Инта, Печора
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В связи с сухой и жаркой погодой в лесах Печорского и Усинского районов по 19 июля, в Интинском районе по 20 июля сохранится чрезвычайно высокая пожароопасность (V класса).

По информации Коми лесопожарного центра, за прошедшие сутки на территории Коми возникло пять лесных пожаров в Ижемском, Печорском, Княжпогостском, Сосногорском и Троицко-Печорском районах. Площадь пожаров составила 8,72 га.

Причиной возникновения пожаров в одном случае послужила активная грозовая деятельность, остальные пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнем местного населения.

В том числе один пожар возник на землях особо охраняемых природных территорий. На 8.00 утра пожар локализован на площади 1 га.

С начала пожароопасного сезона на территории Республики Коми обнаружено 56 лесных пожаров, на общей площади 207,35 га.

В прошлом году на эту дату на территории Республики Коми было обнаружено 132 лесных пожара, на общей площади 1229,61 га.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует:

В целях обеспечения пожарной безопасности рекомендуем ограничить посещение-пребывание в лесах и въезд в лесные массивы транспортных средств.

Не допускать палы сухой растительности и сжигания мусора в условиях противопожарного режима, действующего не территории республики.

В случае обнаружения пожара незамедлительно сообщите о возгорании в службу спасения.

Напоминаем:

- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";

- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99 или 8(800) 301-19-89.

Комиинформ
  Ключевые слова: Пожары, леса
  Рубрика: Экология
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

11:23 17.07.2017
В Усть-Куломском районе оценивают профессиональное мастерство среди работников противопожарной службы Коми
17:17 14.07.2017
В ряде муниципальных образований Коми введен ряд ограничений на пребывание граждан в лесу
15:18 14.07.2017
46 лесных пожаров обнаружено в Коми с начала пожароопасного сезона


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

13:43
Сергей Гапликов проверил ход работ по благоустройству дворов в Сыктывкаре
13:34
В лесах и на пляжах под Сыктывкаром людям все чаще стали встречаться голодные медведи
13:33
В связи с сухой и жаркой погодой в лесах Печорского, Усинского и Интинского районов сохранится чрезвычайно высокая пожароопасность
13:03
Сыктывкарские автобусы подвергнутся пристальному вниманию госавтоинспекторов
12:51
В Сыктывкаре скончался ветеран Великой Отечественной войны Иван Конюхов

Мы рядом
Анастасия. Нуждаюсь в сопровождении. (Сыктывкар)
Александр. Испытываю проблемы в передвижении. Закончил школу и ищу работу на дому. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus