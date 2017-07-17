В связи с сухой и жаркой погодой в лесах Печорского, Усинского и Интинского районов сохранится чрезвычайно высокая пожароопасность

В связи с сухой и жаркой погодой в лесах Печорского и Усинского районов по 19 июля, в Интинском районе по 20 июля сохранится чрезвычайно высокая пожароопасность (V класса).

По информации Коми лесопожарного центра, за прошедшие сутки на территории Коми возникло пять лесных пожаров в Ижемском, Печорском, Княжпогостском, Сосногорском и Троицко-Печорском районах. Площадь пожаров составила 8,72 га.

Причиной возникновения пожаров в одном случае послужила активная грозовая деятельность, остальные пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнем местного населения.

В том числе один пожар возник на землях особо охраняемых природных территорий. На 8.00 утра пожар локализован на площади 1 га.

С начала пожароопасного сезона на территории Республики Коми обнаружено 56 лесных пожаров, на общей площади 207,35 га.

В прошлом году на эту дату на территории Республики Коми было обнаружено 132 лесных пожара, на общей площади 1229,61 га.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует:

В целях обеспечения пожарной безопасности рекомендуем ограничить посещение-пребывание в лесах и въезд в лесные массивы транспортных средств.

Не допускать палы сухой растительности и сжигания мусора в условиях противопожарного режима, действующего не территории республики.

В случае обнаружения пожара незамедлительно сообщите о возгорании в службу спасения.

Напоминаем:

- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";

- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99 или 8(800) 301-19-89.