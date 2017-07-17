Психиатр-нарколог Андрей Никитин: "Употребляя алкоголь в жару, вы лишаете свой организм возможности охлаждаться"

Употребляя алкоголь в жару, человек лишает свой организм возможности полноценно охлаждаться. В новой рубрике информагентства "То, что доктор прописал" главный внештатный психиатр-нарколог Минзрава РК Андрей Никитин пояснил, чем вредно и даже опасно распитие горячительных напитков летом.

Напомним, в рубрике "То, что доктор прописал" медики республики дают читателям простые, но жизненно важные рекомендации, а для сегодняшнего дня еще и крайне актуальные для любителей "освежиться" пенным пивом или вином.

Как подчеркнул нарколог, употребление спиртного под предлогом "освежиться" или "остыть" - миф любителей выпить. В жаркую погоду такие напитки не только не охлаждают организм, но и наносят существенный удар по здоровью человека, оправиться от которого многим помогают только медработники.

На станции скорой помощи в Сыктывкаре "Комиинформу" сообщили, что количество обращений в связи с плохим самочувствием после употребления алкоголя в эти выходные резко возросло.

Для понимания: врачи предостерегают от употребления в жару любого спиртного в принципе. В такую погоду организм человека и так теряет повышенное количество жидкости путем естественного процесса - потоотделения для того, чтобы охладиться.

Когда человек употребляет алкоголь в жару, особенно пиво, делается это, как правило, в больших объемах. Расщепляясь, алкоголь сам по себе вымывает жидкость из организма, к тому же с полезными микроэлементами.

"При употреблении на потоотделение, необходимое в жару для нормального самочувствия, организм тратит очень мало жидкости. Ему нужно больше сил на расщепление алкоголя. Отсюда происходит меньшее охлаждение и как следствие - обезвоженность и перегрев".

Пострадавшие от подобных химических процессов получают тепловые удары и отравления. При обезвоживании яды, содержащиеся в спиртном, еще сильнее по своему токсическому воздействию.

Кроме того, в жару расширяются сосуды, давление падает. При употреблении алкоголя происходит ситуация, которую врач сравнил с "рикошетом": огромная нагрузка идет на сердечно-сосудистую систему. Если человек пьет в жару пиво, большое количество жидкости попадает в кровеносное русло, что усложняет работу сердца, которому нужно эту жидкость перегонять.

Поэтому сердечникам и гипертоникам употребление пива в жару особенно вредно и даже жизненно опасно.

При ухудшении самочувствия наркологи рекомендуют быть в прохладном помещении, пить как можно больше жидкости, можно постараться самостоятельно вызвать рвоту, обтираться холодным полотенцем либо обливаться, в тяжелых случаях обязательно вызывать бригаду скорой помощи.

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