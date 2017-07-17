В Сыктывкаре скончался ветеран Великой Отечественной войны Иван Конюхов

В Республике Коми простятся с участником Великой Отечественной войны.

Сегодня в 7 утра не стало Ивана Петровича Конюхова - ветерана Великой Отечественной войны, командира 28-й Невельской Краснознаменной дивизии.

Иван Петрович родился 28 июня 1921 года в селе Ыб Сысольского уезда Вологодской области. До войны работал киномехаником. Фронтовик, автор многотомных мемуаров, неутомимый, не сломленный духом, он до последнего дня радовался жизни и учил потомков смотреть на мир с любовью. Вспоминал о войне, о сослуживцах, о стремлении жить и учиться. Так отзываются о нем участники поисковых отрядов, идеологом которых во многом стал И.Конюхов.

Как рассказали "Комиинформу" в городском совете ветеранов, прощание с ветераном состоится в среду, 19 июля, в 9 часов утра в ритуальном зале по адресу ул.Гаражная, 8.

Похоронят бойца на центральном городском кладбище рядом с женой.

***На сегодня в столице Коми проживают 96 участников войны. Еще в 2010 году их было 380.