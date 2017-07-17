Жители Хабарихи поэтапно благоустраивают родное село

17 июля 2017 года, 13:09 | Усть-Цилемский
Фото: vk.com

Жители Хабарихи поэтапно занимаются благоустройством родного села, начиная с этой весны. Здесь регулярно проходят субботники, планируется навести порядок с водопроводными сооружениями и освещением, сообщает районная газета "Красная Печора".

Благоустройство Хабарихи - пример для подражания, отмечают в селе. О наведении порядка еще в апреле жителей заблаговременно оповестила администрация. Люди предложение поддержали.

С первого мая проведено несколько субботников, во время которых в селе расчистили тротуары от снега и прибрали мусор.

В начале июня работники учреждений участвовали в уборке мусора возле домов и вдоль улиц. В День России, 12 июня, хабаричане занялись благоустройством кладбища, где убирали сухую траву, ветошь, меняли подгнившие столбы. 30 июня здесь прошла экологическая акция "Зеленая Россия".

В ближайшее время планируется заменить изгородь зон санитарной охраны водопроводных сооружений. Стройматериалы уже закуплены на средства, выделенные по проекту "Народный бюджет".

Планируется установка памятного знака "Деревня Лаврино", знаков границ сельского поселения, замена устаревшего электроосвещения на энергосберегающее. В течение лета акции и субботники проведут повторно.

Между тем, отмечают в Хабарихе, в этом году весенний паводок нанес урон сельскому поселению. Во время него подтоплению подверглись 15 домов и 18 придворовых территорий, здания котельной и школы, разрушен подъезд к селу от автомобильной дороги республиканского значения "Усть-Цильма – Нарьян-Мар".

От пострадавших приняты заявления в частном порядке и направлены в администрацию района на рассмотрение.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: экология, село, лето, коми
  Рубрика: Экология
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