На автодороге Ухта - Усть - Ухта водитель автомобиля "Опель" неудачно обогнал "Шкоду"

Вчера на автодороге Ухта - Усть - Ухта столкнулись две иномарки. Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции Ухты. Дорожный инцидент зафиксирован 16 июля в 16:40.

Водитель 1981-го года рождения, управляя автомашиной "Опель Мокка", двигался по трассе. На ее втором километре со стороны поселка Югер он выехал на встречную полосу и решил обогнать "Шкоду Октавиа", которая ехала во встречном направлении.

В безопасности маневра водитель не убедился. в результате чего произошло ДТП. За рулем "Шкоды" находился мужчина 1986-го года рождения. Он в аварии не пострадал.

Пассажирка автомобиля "Опель" получила закрытый перелом грудины без смещения. Непосредственно после аварии госпитализирована пострадавшая не была.

Известно, что женщина находилась на переднем пассажирском сиденье и была пристегнута ремнем безопасности. В течение года водители иномарок на территории Коми к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекались.