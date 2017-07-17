Замглавврача Печорской ЦРБ получила 1,6 млн "откатов" за "помощь" фармацевтическим компаниям в заключении контрактов

17 июля 2017 года, 9:51 | Печора
Фото из архива "Комиинформа"

Перед судом по обвинению в коррупционных преступлениях предстанет заместитель главного врача Печорской центральной районной больницы

По версии следствия, она создавала фармацевтическим компаниям благоприятные условия для заключения контрактов, за что получила 1,6 млн рублей, которые потратила на покупку автомобиля.

Печорский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Печорская центральная районная больница" (Печорская ЦРБ). Органом предварительного расследования она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия (бездействие), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная в крупном размере) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, конца 2013 г. по 2016 г. заместитель главного врача Печорской ЦРБ получала от представителей фармацевтических компаний взятки за подготовку документов, выбор среди многих других контрагентов, контролирование поставок и гарантию оплаты по государственным контрактам на закупку медикаментов для больницы. За обеспечение благоприятных условий заместителю главврача передано 1,6 млн рублей, которые она легализовала путем приобретения автомобиля.

Уголовное дело для рассмотрения по существу передано в Печорский городской суд. Расследование по нему осуществлено следственным отделом по г. Печоре СУ СКР по Республике Коми, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Комиинформ
  Ключевые слова: откат
  Рубрика: Право
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