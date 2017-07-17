В дачном обществе "Транспортник" под Ухтой сгорело несколько домов
17 июля 2017 года, 9:36 | Ухта
В дачном обществе "Транспортник" под Ухтой сгорело несколько жилых домов. Частные деревянные постройки загорелись 16 июля во второй половине дня. Фото с места происшествия стали сразу появляться в соцсетях.
На сайте МЧС России по Коми опубликована информация о возгорании одного дома в этом садовом товариществе в 18:30.
В тушении принимали участие четыре единицы техники и восемь человек личного состава пожарной охраны.
Пожар удалось ликвидировать на площади 71 кв.м. Погибших и пострадавших нет, - сообщает МЧС региона.
Как пишут в соцсети сами дачники и очевидцы пожара, из-за жары борьба с огнем шла тяжело. Воды не хватало. Нескольким пожарным на месте стало плохо, потребовалась помощь медиков.
Подробности инцидента выясняются.
Ярослава Пархачёва
Рубрика: Происшествия
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