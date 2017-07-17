Полицейские Сыктывкара расследуют уголовные дела по фактам мошенничеств и присвоения денег руководителем риэлторского агентства "Азбука жилья"

Сотрудники УМВД России по городу Сыктывкару возбудили уголовные дела по фактам мошенничеств и присвоения денег руководителем риэлторского агентства "Азбука жилья" на общую сумму ущерба свыше 8 миллионов рублей. Как сообщили "Комиинформу" в МВД по Коми, в настоящее время потерпевшими являются более 20 жителей столицы республики.

К примеру, у одного из заявителей злоумышленница путем обмана похитила 1 миллиона 160 тысяч рублей. Мужчина передал деньги в риэлторскую фирму для оформления сделки купли-продажи недвижимого имущества. Однако сделка не состоялась. Потерпевший ожидал исполнения договорных обязательств по возврату денег более полугода, после чего обратился в полицию.

У другой заявительницы аналогичным способом было похищено 2 миллиона 200 тысяч рублей в качестве займа.

В настоящее время по 12 эпизодам преступной деятельности возбуждены уголовные по ч.3 и ч. 4 ст. 159, а также ч.3 и ч. 4 ст.160 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество и присвоение денежных средств). Ведется расследование. В отношении руководителя риэлторского агентства избрана мера пресечения в виде ареста.

Полиция Сыктывкара обращается к гражданам, у которых есть основания полагать, что риэлторское агентство "Азбука жилья" не выполнило обязательств по договоренности сторон, сообщить об этом в отдел полиции №2 УМВД России по городу Сыктывкару или в отдел полиции по месту жительства, а также по телефонам дежурной части: 8(8212) 63-81-01, 63-81-22, 28-26-00, 28-26-01, 28-26-02 или 02.