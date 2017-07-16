Контекст недели: коми и болгары – дружба в новых реалиях

16 июля 2017 года, 21:56 |

Одно из ярких событий уходящей недели – договоренности, достигнутые между Республикой Коми и Болгарией о возрождении сотрудничества, которое будет выгодного обеим сторонам.

Как уже сообщал "Комиинформ", глава региона Сергей Гапликов побывал с рабочей поездкой в стране, с которой несколько десятилетий прошлого века нас связывали тесные экономические связи: болгары трудились на лесозаготовках в Коми АССР в 1968-1992 годах. Повод для нынешнего визита к братьям-славянам подходящий: на текущей неделе в Болгарии прошли мероприятия, приуроченные к полувековому юбилею создания в Коми первого советско-болгарского лесозаготовительного предприятия.

Сергей Гапликов пообщался с бывшими лесниками, а также с властями болгарских городов и с генконсулом РФ. В ходе переговоров удалось договориться о разработке совместных проектов в таких сферах, как культура, образование, наука, волонтёрство и, конечно, экономика.

Болгария славится пляжами и здравницами, а Коми – экологическим, событийным и экстремальным туризмом. Поэтому на перспективу намечено рассмотреть болгарские санатории как площадки для оздоровления и отдыха северян, особенно детей.

Что касается образования, не исключено приглашение болгарских студентов для получения высшего образования в Коми. Возможно также участие болгарской молодежи в программах международного волонтерства, реализация которых ожидается в нашем регионе.

В рамках празднования 50-летия советско-болгарской дружбы в сентябре в Сыктывкаре состоится международный научно-практический симпозиум "Мост Дружбы-50" с семинаром, историческими чтениями, школой молодых ученых и творческим фестивалем. А с 22 по 26 сентября в Софии пройдет всемирный молодежный форум российских соотечественников с участием лидеров молодежных движений из 70 стран. Представители Коми, скорее всего, также смогут побывать на престижном мероприятии.

Немало созрело и других планов, которые бы позволили стать Болгарии и Коми взаимовыгодными партнерами в нынешних реалиях. Примечательно, что в современной истории нашей республики такого рода договоренности достигнуты впервые. Теперь дело – за правительством и профильными органами власти обеих сторон. До конца года еще немало времени для того, чтобы проработать все возможные варианты сотрудничества.

Дарья Шучалина
  Рубрика: Политика
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