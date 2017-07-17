Жители Коми могут бесплатно узнать, как грамотно провести капремонт в домах

17 июля 2017 года, 8:32 |
Фото из архива "Комиинформа"

Жители Коми, проживающие в многоквартирных домах, могут бесплатно узнать все премудрости грамотного проведения капитального ремонта общего имущества жилфонда из федерального методического пособия, подготовленного специально для собственников жилья по всей стране.

Пособие называется "Капитальный ремонт многоквартирных домов: решения и действия собственников жилья". Издание подготовлено специалистами фонда "Институт экономики города" совместно с правительством Москвы. Поскольку новая система капремонтов два года назад была утверждена для всей страны, рекомендации, изложенные экспертами в пособии, полезны жителям всех без исключения регионов.

Напомним, нынешняя система капремонта предусматривает его финансирование самими владельцами "квадратных метров", поэтому они сами, в первую очередь, должны быть заинтересованы в контроле за расходованием данных средств, накапливаемых в виде взносов, обязательных к перечислению либо на спецсчет, либо на счет регоператора.

По данным Минстроя Коми, на территории нашей республики подавляющее большинство граждан доверили накопление средств на капремонт некоммерческой организации "Фонд капремонта МКД", выполняющего функции регионального оператора (он подведомственен профильному ведомству, его деятельность контролируется властями региона).

Как отметили "Комиинформу" в национальном центре "ЖКХ Контроль", на сайте которого можно бесплатно скачать издание в электронной форме (в формате PDF), оно состоит из пяти глав и трех приложений, охватывающим все нюансы данной темы.

Среди основных: что нужно знать о новшествах законодательства по капремонтам, как выгоднее оплачивать взнос, как обязать власти муниципалитета и региона включить нужные жильцам виды работ в краткосрочный план, как при необходимости изменения решений об этом скорректировать региональную госпрограмму.

Жители регионов также получат ответы на вопросы о том, как выбрать подрядчиков для проведения работ, как контролировать их качество и прозрачность освоения денег жильцов. Что делать, если выполненные работы не устраивают либо обнаружены финансовые махинации со средствами собственников и другие актуальные аспекты этой темы.

Дарья Шучалина
  Ключевые слова: капремонт
  Рубрика: Общество
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