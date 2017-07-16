Трое кадетов из Усть-Цилемского района вошли в сотню лучших проекта "Кадровый резерв – достойная смена"

16 июля 2017 года, 18:10 |
Фото http://vpc-vympel.ru

850 воспитанников военно-патриотических объединений в возрасте 14-16 лет из 84 субъектов Российской Федерации приняли участие в специализированной смене "Служу Отечеству" детского центра "Орленок". В рамках смены прошел Всероссийский этап военно-спортивной игры "Орленок", приуроченной к 45-летию создания Всесоюзной игры "Орленок".

Программа финала игры включала 12 этапов, где участники продемонстрировали знания, умения и навыки по военно-прикладным видам спорта. Помимо конкурсной программы командам была предложена большая культурно-образовательная программа - встречи с Героями Российской Федерации, известными спортсменами, посещение памятных мест и воинских захоронений, участие в других патриотических акциях. Участников игры обучали основам военной тактики, ориентирования, маскировки, туристской, огневой и альпинисткой подготовки, приемам рукопашного боя, созданию карты военно-тактических действий. На военном полигоне подростки знакомились с оружием и снаряжением воздушно-десантных войск. В основу тренингов легли адаптированные для подростков уникальные методики подготовки личного состава спецподразделений "Вымпел", "Альфа", Президентского полка России.

В рамках игры был дан старт проекту "Кадровый резерв – достойная смена", где и были определены 100 лучших воспитанников военно-патриотических объединений. В сотню лучших вошли обучающиеся МБОУ "Кадетская средняя общеобразовательная школа" с. Коровий Ручей Усть-Цилемского района – Ирина Кислякова, Кристина Рочева и Андрей Поздеев.

Эти сто молодых людей после прохождения образовательных курсов станут инструкторами в своих объединениях и будут рекомендованы для включения в состав региональных советов Российского движения школьников.

Комиинформ
  Ключевые слова: патриотизм, кадеты
  Рубрика: Общество
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