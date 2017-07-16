Жаркие выходные в Коми сменятся умеренным теплом
Теплый июль в Коми не собирается сдавать свои права. Однако на смену жаре придет прохлада с запада. И велика вероятность, что смена воздушных масс будет сопровождаться грозами и ливнями, местами с градом и резким усилением ветра.
Как сообщает ЦГМС по Коми, днем в понедельник еще везде ожидается под 30С, но с активной грозовой деятельностью.
Со вторника холодный атмосферный фронт, смещаясь в восточном направлении, будет затягивать в регион более прохладный воздух и к концу недели дневная температура уже будет распределяться от 20...22С в западных районах до 23...25С — в крайних восточных.
Комиинформ
Рубрика: Погода
- 0
- 0
- 1
- 0
- 0
Новости mediametrix
Интервью
Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
Мы рядом
Инфоблок
Памятная дата военной истории России
15 июля
В этот день в 1410 году русские войска и их союзники одержали победу над немецкими рыцарями в Грюнвальдской битве.