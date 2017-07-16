Жаркие выходные в Коми сменятся умеренным теплом

16 июля 2017 года, 6:52 |
Фото Ярославы Пархачёвой

Теплый июль в Коми не собирается сдавать свои права. Однако на смену жаре придет прохлада с запада. И велика вероятность, что смена воздушных масс будет сопровождаться грозами и ливнями, местами с градом и резким усилением ветра.

Как сообщает ЦГМС по Коми, днем в понедельник еще везде ожидается под 30С, но с активной грозовой деятельностью.

Со вторника холодный атмосферный фронт, смещаясь в восточном направлении, будет затягивать в регион более прохладный воздух и к концу недели дневная температура уже будет распределяться от 20...22С в западных районах до 23...25С — в крайних восточных.

Комиинформ
  Ключевые слова: ЦГМС, Погода, лето
  Рубрика: Погода
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