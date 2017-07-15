Курортный сбор получит отсрочку

Законопроект о введении в экспериментальном порядке курортного сбора в Крыму, Краснодарском, Алтайском и Ставропольском краях прошел второе чтение. Согласно документу, новый сбор будет взиматься с 1 мая 2018 года. При этом максимальная ставка сначала будет составлять 50 руб. в сутки, и только с 2019 года она поднимется до объявленных ранее 100 руб.

Как пишет "Коммерсант", вчера Госдума одобрила во втором чтении законопроект о проведении с 2018 года в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях эксперимента по введению курортного сбора. Пилотный проект рассчитан до конца 2022 года — по его итогам правительство примет решение об отказе от идеи или же о введении курортного сбора на территории всей страны.

Напомним, с идеей ввести региональный сбор для посетителей гостиниц, санаториев, турбаз и домов отдыха Минкавказ выступил еще в ноябре 2015 года. Изначально провести эксперимент предлагалось только в Ставропольском крае, начав с Кавминвод. Против проекта тогда выступило Минэкономики, аргументировав свою позицию риском удорожания стоимости организованного отдыха. В августе 2016 года идею введению сбора поддержал Владимир Путин, поручив ведомствам проработать законопроект. После этого Минкавказ предложил распространить пилотный проект на пять регионов, но власти Севастополя отказались от участия в эксперименте.

При рассмотрении законопроекта в первом чтении предполагалось, что максимальная ставка курортного сбора составит 100 руб. в сутки (вместо изначально предложенных 150 руб.),— у регионов при этом остается право снижать ее по своему усмотрению вплоть до нулевой. Ко второму чтению законопроект претерпел изменения. Теперь предлагается в 2018 году максимальную ставку установить на уровне 50 руб., а с 2019 года — уже 100 руб. Также уточняется, что плательщиками сбора будут только совершеннолетние, проживающие в объектах размещения более суток. Начать взимать сбор, согласно поправкам, планируется не ранее 1 мая 2018 года.

Глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк сообщил сегодня о первых попытках мошенничества. По его словам, некоторые отдыхающие жалуются, "что к ним подходят люди с какими-то удостоверениями и требуют заплатить курортный сбор".

Доходы от курортного сбора будут распределяться в муниципальные бюджеты (эти средства смогут направляться только на улучшение курортной инфраструктуры) — в 2018 году местные власти получат 70% средств, остальные останутся в региональных бюджетах. С 2019 года в муниципальные бюджеты начнут поступать уже все доходы от нового сбора. По предварительным оценкам правительства, суммарные поступления от курортного сбора при ставке 50 руб. в 2018–2020 годах в Ставропольском крае составят более 2 млрд руб., в Краснодарском — 8,3 млрд руб., а в Крыму — 16,4 млрд руб.