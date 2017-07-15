В России расширили список наркотических и психотропных веществ

15 июля 2017 года, 11:32 |
Фото РИА Новости

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении перечня подлежащих контролю в РФ наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в частности, в этот список попало растение "мимоза хостилис", документ размещен на сайте кабинета министров, пишет РИА Новости.

Документ подготовлен МВД России для исполнения программы "Противодействие незаконному обороту наркотиков".

Поясняется, что в некоторых регионах России отмечено появление психоактивных веществ с торговым наименованием U-47700 и факты отравлений со смертельным исходом, вызванных их потреблением. В ряде иностранных государств, например, в Финляндии, Эстонии, Швеции, Белоруссии в национальные перечни наркотических средств и психотропных веществ внесено 12 психоактивных веществ, но они не были ранее включены в соответствующий список в России.

Кроме этого, в интернете зафиксировано активное распространение высушенных частей растения "мимоза хостилис", которое содержит психоактивное вещество диметилтриптамин, а также его семян.

"Подписанным постановлением перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в России, дополнен рядом психоактивных веществ. Растение "мимоза хостилис" включено в перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в России", — говорится в документе.

Согласно документу, раздел "наркотические вещества" данного списка дополнен следующими веществам: "Беноциклидин", "Метоксикетамин", "Фуранилфентанил". В раздел контролируемых в РФ психотропных веществ попали "Дезхлорэтизолам", "Диклазепам", "Клоназолам". Всего по двум разделам 12 наименований.

Одновременно соответствующие изменения внесены в разделы "значительный", "крупный" и "особо крупный" размеры наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 2281, 229 и 2291 УК РФ.




Комиинформ
  Ключевые слова: наркотики
  Рубрика: Право
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