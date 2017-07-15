На трассе Чебоксары - Сыктывкар "девятка" сбила лося

Вчера на трассе в Прилузском районе Коми "девятка" сбила лося. Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции региона.

В 23:25 водитель 1968-го года рождения двигался на ВАЗ 2199 по автодороге Чебоксары-Сыктывкар со стороны столицы Коми.

На ее 648-м километре перед машиной на проезжую часть выбежало животное и попало под колеса. Лось погиб.

Сам водитель в аварии травмировался: мужчина получил черепно-мозговую травму и ушибы. Был госпитализирован. Известно, что во время ДТП он был пристегнут ремнем безопасности.

В течение года водитель трижды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Стаж управления транспортом - с 1986-го года.

ВАЗ эвакуировали по месту жительства хозяина как технически неисправный.