На трассе Чебоксары - Сыктывкар "девятка" сбила лося

15 июля 2017 года, 10:40 | Прилузский
Фото ГИБДД

Вчера на трассе в Прилузском районе Коми "девятка" сбила лося. Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции региона.

В 23:25 водитель 1968-го года рождения двигался на ВАЗ 2199 по автодороге Чебоксары-Сыктывкар со стороны столицы Коми.

На ее 648-м километре перед машиной на проезжую часть выбежало животное и попало под колеса. Лось погиб.

Сам водитель в аварии травмировался: мужчина получил черепно-мозговую травму и ушибы. Был госпитализирован. Известно, что во время ДТП он был пристегнут ремнем безопасности.

В течение года водитель трижды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Стаж управления транспортом - с 1986-го года.

ВАЗ эвакуировали по месту жительства хозяина как технически неисправный.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: транспорт, животные, ДТП, дороги, ГИБДД
  Рубрика: Происшествия
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