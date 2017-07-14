Сыктывкарский гарнизон полиции отметил 96-летие со дня образования органов внутренних дел Коми

14 июля 2017 года, 20:10 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева

В Сыктывкаре на Стефановской площади прошел торжественный развод сыктывкарского гарнизона полиции в честь 96-ой годовщины со дня образования органов внутренних дел Коми. Разводом командовал начальник УМВД России по г. Сыктывкару Александр Спиридонов.

С приветственным словом к сотрудникам и ветеранам правоохранительных органов и обратился министр внутренних дел Коми, генерал-майор полиции Виктор Половников.

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"16 июля 1921 года было создано главное управление Коми областной милиции, - отметил министр. - Первым начальником был назначен Василий Петрович Осипов, именно это событие легко в основу создания органов внутренних дел на Коми земле. Накануне праздника хочется отметить, что сотрудники МВД России по Коми с честью выполняют задачи, возложенные на органы внутренних дел руководством страны и МВД России. Свидетельство тому награды и благодарности за профессионализм и оперативное выполнение задач, которые будут вручены сегодня нашим коллегам".

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Генерал-майор также поблагодарил ветеранов правоохранительных органов, посвятивших долгие годы службы на благо республики. Особую признательность министр выразил семьям сотрудников органов внутренних дел, которые с пониманием и терпением относятся к служебному долгу своих отцов.

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Виктор Половников вручил представителям общественного совета при МВД – председателю Галине Киселевой и члену совета Андрею Никитину нагрудный знак "За содействие МВД", которым награждаются граждане за осуществление конкретной полезной деятельности для МВД России.

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К поздравлениям в адрес сотрудников полиции присоединилась первый заместитель председателя Правительства Коми Лариса Максимова, которая добавила, что их труд вызывает у окружающих безмерное уважение и признательность.

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Затем Л. Максимова вручила награды ветеранам и действующих сотрудникам.

Знаком отличия за безупречную службу был награжден полковник в отставке Иван Габов - председатель Коми республиканской общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск.

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Распоряжением главы Коми за положительные показатели в оперативно-служебной деятельности благодарность объявлена подполковнику полиции Александру Резвинскому - командиру специализированного взвода ДПС ГИБДД оперативного реагирования МВД России по Коми.

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Благодарность главы Коми также вручили прапорщику полиции Алексею Мителеву - полицейскому-кинологу взвода отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых управления МВД России по г. Сыктывкару.

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Благодарственные письма от имени председателя Госсовета Коми вручил председатель комитета по бюджету, налогам и экономической политике парламента Степан Чураков.

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За добросовестную службу благодарственные письма были вручены лейтенанту полиции Павлу Безменову – инспектору ППС ГИБДД отдельного батальона УМВД России по г. Сыктывкару, лейтенанту полиции Алексею Баранову - инспектору ППС ГИБДД отдельного батальона УМВД России по г. Сыктывкару и лейтенанту полиции Михаилу Ульнырову – инспектор ДПС специализированного взвода ДПС ГИБДД оперативного реагирования МВД России по Коми.

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Кроме того, министр В. Половников вручил начальнику УМВД по г. Сыктывкару А. Спиридонову ключи от нового служебного транспорта.

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В завершении торжественного мероприятия от имени старшего поколения выступил генерал-лейтенант милиции Евгений Трофимов, который поблагодарил сотрудников полиции за самоотверженный труд и пожелал успехов в нелегком труде по обеспечению законности и порядка в стране.

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Геня Джавршян
  Рубрика: Право
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