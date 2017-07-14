Нёбдинское и межадорское хозяйства выбились в передовики по кормозаготовкам

14 июля 2017 года, 19:05 |
Фото из архива "Комиинформа"

Заместитель председателя правительства Республики Коми – министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Анатолий Князев посетил ООО "Межадорское" в Сысольском районе и проинспектировал ход кормозаготовительных работ, сообщает пресс-служба ведомства.

"Сейчас нужно по максимуму использовать благоприятные погодные условия. Республика Коми активно взялась за кормозаготовительную кампанию. Лучше работают южные районы, чуть отстают от них северные районы. Народная мудрость гласит: молоко у коровы на языке. От того, чем мы будем кормить коров, будут зависеть валовые удои молока. В этом году мы более пристальное внимание уделим качеству кормов и будем корректировать рацион животных, чтобы они по максимуму получили питательные вещества", - пояснил Анатолий Князев.

Чтобы обеспечить хорошие удои, необходимо сделать упор на заготовку сенажа. Всего аграрии республики планируют заготовить около 85 тысяч тонн силоса, около 50 тысяч тонн сенажа и около 23 тысяч тонн сена.

Передовыми хозяйствами стали ООО "Небдинский", которое заготовило около 9 центнеров кормовых единиц на условную голову, ООО "Межадорское" - более 6 центнеров кормовых единиц на условную голову и ООО "Койгородок" - более 4 центнеров кормовых единиц на условную голову.

"Практика этого года показала, что нельзя входить в зимовку без дополнительного запаса кормов, поэтому мы будем стимулировать хозяйства заготавливать корма сверх нормы. Кроме того, мы настоятельно рекомендуем передовым хозяйствам заготавливать корма с запасом, чтобы они смогли помочь коллегам, у которых кормов, в силу разных причин, окажется недостаточно, особенно в северных районах",- прокомментировал А.Князев.

По словам руководителя одного из передовых хозяйств ООО "Межадорское" Татьяны Костылевой, погодные условия этим летом очень усложнили и посевную, и кормозаготовку:

"За 15 лет работы с такими сложностями я еще не сталкивалась. Поля были сырыми, местами они до сих пор не просохли, техника вязнет. Надеюсь только на самоотверженность наших механизаторов, которые готовы работать сутки напролет, лишь бы завершить кормозаготовку в сроки. Эти сложности показали, что в нашем хозяйстве замечательные люди, работают с полной самоотдачей", - поделилась Татьяна Костылева.

Комиинформ
  Ключевые слова: сенокос
  Рубрика: Экономика
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