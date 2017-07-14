Швейцарских студентов в Коми поразили многовековые сосны и бескрайние равнины

В Коми с научным визитом прибыла делегация Бернского университета. 25 студентов и преподавателей изучают лесное хозяйство республики. Как выяснилось, лес у них и у нас не сильно отличается, но подход к его использованию совершенно другой.

Профессор департамента международного лесного хозяйства и изменения климата Бернского университета Юргена Бласера рассказал корреспонденту "Комиинформа", что для них была выделена стипендия на изучение лесного хозяйства за пределами Швейцарии.

"Мы решили отправиться в одну из стран Восточной Европы. Потому что леса там не так сильно отличаются от швейцарских, те же березы и сосны. Но подход к лесопользованию совершенно другой. И мы посчитали, что будет очень полезно его изучить. Почему решили приехать в Коми, ведь это так далеко? У нас налажено хорошее сотрудничество с фондом "Серебряная тайга". И сами студенты решили приехать именно сюда", - сообщил Ю.Бласер.

Как рассказал директор фонда "Серебряная тайга" Юрий Паутов, они давно сотрудничает со швейцарскими студентами. Начало этому положил проект "Модельный лес", который спонсировало швейцарское агентство развития и сотрудничества. Собственно, оно и было учредителем фонда "Северная тайга". В 2005 году два студента Бернского университета, изучающие лесное хозяйство, побыли в республике, чтобы собрать материал для своих дипломных работ по девственным лесам, интенсификации лесного хозяйства, уровню углерода в лесах Коми. С тех пор Фонд поддерживал хорошие отношения с университетом, преподаватели приезжали на конференции.

На некоторое время сотрудничество перестало быть активным. Но в прошлом году Ю.Паутову позвонили из Берна с просьбой помочь в организации поездки их преподавателей и студентов, чтобы они смогли пополнить свой багаж знаний о таежном лесоводстве.

Гости из Швейцарии находятся в Коми третий день. Первые два они провели в Прилузье, где изучили разные типы лесной динамики, типы леса, как организовано лесное хозяйство в Коми, кто за что отвечает.

Студенты посетили местные лесничества, побывали в компании "Лузалес". Сегодня для них организовали экскурсия на "Монди СЛПК" и встретились с начальником отдела лесопользования Минпрома Коми. От него они узнали, как устроено управление лесного хозяйства, кто за что отвечает, как организована борьба с лесными пожарами и какие отношения между арендаторами лесов и лесничествами.

"Думаю, студентов впечатлила поездка в Россию. Особенно, в Коми. Здесь большие традиции лесного хозяйства. А огромные размеры лесов кардинально отличаются от того, чем располагает Швейцария. Только представьте, в Коми 33 млн. гектаров леса. А в Швейцарии – 1,3 млн. В 33 раза больше! Да и сама республика в десять раз больше Швейцарии. И почти все на равнине, а в Швейцарии только 5 кв.км. равнины. Остальное - горы", - поделился впечатлением профессор.

Сами студенты тоже поразились масштабам республики.

"Я думал, здесь будет больше гор. Но тут такие огромные равнины. И видов деревьев не так много: береза, осина, сосна, ель. В Швейцарии их больше", - отметил Иммануил Крюгер

Его коллега по будущей профессии специалиста по сельскому хозяйству Антониа Дзано добавила, что лес тут, такой же, как у них в горах, только гораздо больше.

"Он такой огромный! Просто какое-то другое измерение!" - изумлялась девушка.

Как специалисты они были поражены, что по кольцам многовековых сосен можно увидеть, сколько пожаров и когда пережило дерево. Ну и в принципе в Швейцарии не встретишь 600-летнюю сосну, так долго эти деревья там не живут.

Отметили они и различие в принципе вырубки леса. У них не разрешается массовая вырубка, когда от деревьев очищается вся территория. В Швейцарии вырубка выборочная, под топор идут определенные деревья в лесу.

В том числе об этом гости поговорили с сыктывкарскими сверстниками, студентами Сыктывкарского лесного института. Завтра они отправятся в Финно-Угорский этнопарк в Ыб, посмотрят коми деревню, узнают историю республики.