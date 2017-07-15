Без экзотики: родители в Коми предпочитают стандартные детские имена

С момента принятия закона о необычных именах прошло более двух месяцев. В Республике Коми за этот период не зафиксированы случаи отказов в регистрации выбранного родителями имени ребенка, сообщили "Комиинформу" в Министерстве юстиции региона.

Напомним, 1 мая текущего года, президент России Владимир Путин подписал ранее принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации закон, который запрещает называть детей бранными словами и титулами, а также давать детям экзотические имена, содержащие цифры или символ. В Семейном кодексе появилось соответствующее положение. В законе "Об актах гражданского состояния" законодатели также установили запрет на регистрацию таких имен.

Кроме того, закон устанавливает, что фамилия ребенка определяется фамилией родителей. По их соглашению ребенок может получить фамилию отца, матери или двойную фамилию с написанием через дефис. Ранее родители были ничем не ограничены при выборе имени ребенка, а органы ЗАГС не могли отказать им в регистрации.

В Республике Коми, однако, большинство родителей отдает предпочтение стандартным именам. Так, за первое полугодие текущего года, по информации, предоставленной "Комиинформу" Минюстом региона, самыми популярными именами среди девочек стали Дарья, Екатерина, София и Анна, а среди мальчиков - Михаил, Дмитрий, Александр и Артём.

Наиболее редкие имена также сложно назвать экзотическими. Для девочек таковыми стали благозвучные Ясмина, Янина, Юлиана и Эмма, а для мальчиков - Яков, Ясин, Эрнест и Эмин.

Еще 229 жителей Коми в течение полугода решились на перемену имени уже будучи в сознательном возрасте.