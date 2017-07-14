Коми и Болгария намерены развивать торгово-экономических связи

Глава Республики Коми обсудил с Генеральным консулом Российской Федерации в городе Варна Сергеем Лукьянчуком возможности расширения сотрудничества между Коми и Болгарией. Вместе с главой региона участие во встрече принял заместитель председателя правительства Республики Коми - постоянный представитель Республики Коми при президенте Российской Федерации Григорий Саришвили.

В ходе рабочей встречи Сергей Гапликов отметил, что Республика Коми продолжает тесно сотрудничать с Болгарией в области национальной политики, науки, культуры и туризма: "Жители нашей республики всегда с теплотой принимают артистов из Болгарии. Весной этого года в Сыктывкаре с большим успехом прошли спектакли одного из болгарских драматических театров. Представители Республики Коми традиционно приглашаются для участия в проводимых в Болгарии Национальных соборах друзей России [Тринадцатый национальный собор друзей России в Болгарии прошёл 11 сентября 2016 года в городе Казанлык – прим.]".

В то же время, отметил глава Республики Коми, необходимо укреплять торгово-экономические связи и расширять сотрудничество деловых кругов. Эта работа сегодня ведётся Постоянным представительством Республики Коми при Президенте Российской Федерации в рамках Клуба руководителей торгово-экономических миссий (отделов посольств) иностранных государств, аккредитованных в Москве. Прежде всего следует реализовать договорённости, достигнутые в рамках соглашений предыдущих лет [15 мая 1992 года подписано Соглашение между Правительством Коми Советской Социалистической Республики и Правительством Республики Болгарии о торгово-экономических связях; 14 июля 1995 года подписан Протокол о торгово-экономических, научно-технических и культурных связях между Правительством Республики Коми Российской Федерации и Правительством Республики Болгарии – прим.].

"Основная цель работы Клуба - повышение эффективности внешнеэкономических связей между странами, поиск новых коммерческих и инвестиционных проектов. И работа в этом направлении позволит нарастить внешнеторговый оборот и в перспективе выйти на реализацию совместных инвестпроектов", - прокомментировал Г. Саришвили.

Глава Республики Коми и Генеральный консул Российской Федерации в Варне обсудили также участие жителей республик в ближайших совместных мероприятиях. 21-23 сентября 2017 года в Сыктывкаре планируется провести Международный научно-практический симпозиум "Мост Дружбы – 50", посвящённый празднованию 50-летия создания (декабрь 1967 г.) советско-болгарского деревообрабатывающего предприятия на территории Коми АССР. А с 22 по 26 сентября 2017 года в городе Софии пройдёт Всемирный молодёжный форум российских соотечественников - самое масштабное на сегодняшний день международное мероприятие, направленное на консолидацию представителей русскоязычной диаспоры в возрасте от 18 до 35 лет. Традиционно участие в форуме примут лидеры молодёжных общественных организаций из 70 стран дальнего и ближнего зарубежья, регионов России, председатели Координационных советов стран Европы и члены Всемирного Координационного Совета российских соотечественников. Возможности участия в форуме молодёжи Республики Коми в настоящее время прорабатываются.

Сергей Гапликов и Сергей Лукьянчук договорились также о тесном взаимодействии в вопросах защиты прав и свобод жителей Республики Коми, пребывающих на территории Республики Болгарии, сообщает пресс-служба главы РК.