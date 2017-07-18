Прохладное лето не уменьшило поток туристов, желающих увидеть плато Маньпупунёр

18 июля 2017 года, 15:05 |
Фото: vk.com

Туроператоры придумывают новинки для походов к знаменитым каменным болванам на территории Коми. В этом году прохладное лето не убавило поток туристов, желающих увидеть плато Маньпупунёр.

Как рассказали "Комиинформу" в одной из туристических компаний, занимающихся турами в горы Северного Урала, несмотря на не очень комфортные погодные условия, в июне этого года популярность плато Маньпупунер не пострадала. Туристы со всей страны и не только посещают эту местность.

На останцы предлагают попасть несколькими способами - на вертолете из Ныроба (Пермский край), на катере из Якши (Коми), пешком из Ивделя (Свердловская область).

Полеты на МИ-8 из Ныроба проходят по субботам и воскресеньям. При пешем недельном туре туристы проходят 90 км по всем вершинам Северного Урала.

Среди новинок, которые предлагают туроператоры, - родные, близкие и друзья, благодаря трекеру у проводника, могут видеть на сайте в интернете, где находится группа.

Некоторые компании заключают Соглашения с Роскосмосом, чтобы туристы на маршруте могли посещать места падения ступеней ракет, падающих в горах Северного Урала, запускаемых с космодрома Байконур.

Местность у плато постепенно оснащается горными модулями с возможностью бесплатного проживания в них и выхода туристов в интернет.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: туризм, коми
  Рубрика: Экология
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