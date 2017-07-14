Сергей Гапликов: "Коми и Болгарию связывают общие страницы в истории и крепкая дружба"

14 июля 2017 года, 13:40 |
Фото pd.government.bg

Коми и Болгарию связывают общие страницы в истории и крепкая дружба. Об этом глава Республики Коми заявил в ходе рабочей встречи с губернатором Пловдивской области Республики Болгария Здравко Димитровым, на которой обсуждались возможности развития сотрудничества и реализации совместных проектов.

Глава региона находится с рабочей поездкой в Болгарии, где в эти дни проходят мероприятия, приуроченные к 50-летию с момента создания на территории Республики Коми первого советско-болгарского лесозаготовительного предприятия.

"Это большое событие в истории наших республик, которое положила начало крепким партнёрским и дружеским, а впоследствии даже семейным связям между нашими народами. Уверен, потенциал сотрудничества наших республик безмерно высок. Мы продолжаем взаимодействовать в сфере туризма, культуры, образования. Есть перспективы по реализации совместных научных программ и исследований, развитию волонтёрской работы, инвестиционным проектам. Мы открыты для диалога и готовы обсуждать все направления взаимодействия", - отметил Сергей Гапликов.

Глава Республики Коми также подчеркнул, что Республика Коми относится к числу регионов с высоким уровнем экономического развития и благоприятным инвестиционным климатом. Правительство региона заинтересовано в укреплении международных деловых связей, и вопросы активизации взаимодействия в сфере развития бизнеса регулярно обсуждаются на заседаниях Клуба руководителей торгово-экономических миссий иностранных государств, аккредитованных в Москве. Работу по организации его деятельности проводит Постоянное представительство Республики Коми при президенте Российской Федерации.

В рамках празднования 50-летия советско-болгарской дружбы в сентябре 2017 года в Сыктывкаре состоится Международный научно-практический симпозиум "Мост Дружбы-50". В рамках симпозиума пройдут пленарное заседание, научный семинар, исторические чтения, школа молодых учёных и творческий фестиваль. Сергей Гапликов пригласил Здравко Димитрова принять участие в этих мероприятиях, направив в Республику Коми болгарскую делегацию.

Также в ходе рабочего визита в Болгарию глава Республики Коми Сергей Гапликов возложил цветы к памятнику советскому солдату-освободителю "Алеша".

Комиинформ
  Рубрика: Экономика
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

17:49 13.07.2017
В столице Коми завершается ремонт улицы Малышева
14:29 13.07.2017
"Тропа здоровья" в Усинске обретает новый вид
12:42 13.07.2017
Комистат оценит качество и доступность образования, здравоохранения и соцобслуживания


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта



Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью

Мы рядом
Антон. Нуждаюсь в трудоустройстве на дому. Нуждаюсь в имитаторе ходьбы «Имитрон». (Сыктывкар)
Ирина. Репетитор по русскому языку и литературе. Люблю общение с людьми на тему общих интересов. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

15 июля

В этот день в 1410 году русские войска и их союзники одержали победу над немецкими рыцарями в Грюнвальдской битве.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus