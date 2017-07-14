Тяжело пострадавшего в ДТП мужчину из села Кипиево бортом санавиации доставили в Коми республиканскую больницу

Утром 13 июля в Ижемском районе неподалеку от села Кипиево произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля УАЗ. В результате аварии пострадали два человека. Один из них получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму, второй – тяжелое повреждение позвоночника, угрожающее параличом конечностей.

Пострадавших удалось оперативно доставить до местного фельдшерско-акушерского пункта, после чего руководство Ижемской центральной районной больницы связалось с Территориальным центром медицины катастроф Республики Коми.

Для транспортировки пострадавших в стационар руководство учреждения приняло решение поднять борт санавиации, расположенный в городе Печора. Обоих пострадавших эвакуировали из ФАП на вертолете МИ-8 - одного доставили для лечения в Ижемскую центральную районную больницу, а второго – в Коми республиканскую больницу для проведения высокотехнологичной операции.

"Решение было принято оперативно и это позволило в первые часы после ДТП доставить тяжелого пострадавшего из отдаленной территории до головного учреждения республики. Таким образом, с помощью санитарной авиации мы в кратчайшие сроки приблизили для пациента оказание медицинской помощи высокого уровня, что в дальнейшем несомненно положительно скажется на лечении и поспособствует восстановлению здоровья больного после сложной операции. В данном случае промедление могло угрожать жизни пациента", - прокомментировал ситуацию главный врач ТЦМК Михаил Сурин.

Мужчину госпитализировали в отделение реанимации КРБ, в настоящее время его состояние оценивается как тяжелое, идет подготовка к операции на позвоночнике. Операцию проведут сегодня.