На Комсомольской площади в Ухте "Хёндай" сбил девятилетнего мальчика

14 июля 2017 года, 9:45 | Ухта
Фото ГИБДД

В Ухте водитель на "Хёндае" сбил девятилетнего мальчика. Об этом "Комиинформу" сообщили в ухтинской Госавтоинспекции.

13 июля в 17:24 водитель 1988-го года рождения, управляя иномаркой, двигаясь по Комсомольской площади со стороны проспекта Ленина к проспекту Строителей, возле дома №6 сбил пешехода 2008-го года рождения.

Ребенок перебегал проезжую часть слева направо по ходу движения авто, вне пешеходного перехода в 30-ти метрах от него.

У пострадавшего мальчика - ссадины лица, локтя и колена. Госпитализация ему не потребовалась.

Водитель "Хёндай" в течение года к административной ответственности привлекался один раз по ст. 12.6 КоАП РФ ("Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов").

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: транспорт, пешеход, коми, ДТП, дороги
  Рубрика: Происшествия
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