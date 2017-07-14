На Комсомольской площади в Ухте "Хёндай" сбил девятилетнего мальчика

В Ухте водитель на "Хёндае" сбил девятилетнего мальчика. Об этом "Комиинформу" сообщили в ухтинской Госавтоинспекции.

13 июля в 17:24 водитель 1988-го года рождения, управляя иномаркой, двигаясь по Комсомольской площади со стороны проспекта Ленина к проспекту Строителей, возле дома №6 сбил пешехода 2008-го года рождения.

Ребенок перебегал проезжую часть слева направо по ходу движения авто, вне пешеходного перехода в 30-ти метрах от него.

У пострадавшего мальчика - ссадины лица, локтя и колена. Госпитализация ему не потребовалась.

Водитель "Хёндай" в течение года к административной ответственности привлекался один раз по ст. 12.6 КоАП РФ ("Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов").