В Вуктыле спасатели помогли медикам попасть в квартиру к женщине-инвалиду

14 июля 2017 года, 9:00 | Вуктыл
Фото из архива "Комиинформа"

Помощь спасателей потребовалась накануне сотрудникам скорой помощи в Вуктыле. Медицинские работники не могли попасть в квартиру к женщине-инвалиду 1941 года рождения. Пенсионерка почувствовала себя плохо и не могла самостоятельно открыть дверь медикам. Устранять преграду пришлось спасателям.

Как сообщили "Комиинформу" в Спас-Коми Комитета ГО и ЧС, вызов к спасателям поступил от социального работника. Обнаружив подопечную в тяжелом состоянии, соцработник обратился за помощью к спасотряду и врачам. На место выехали двое спасателей, которые и открыли квартиру пенсионерки. Медицинские работники присутствовали при вскрытии дверей.

Как пояснили в Вуктыльском спасотряде, подобные ситуации происходят не часто, но регулярно.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: спасатели, спас-коми, соцработник, скорая, пенсионер
  Рубрика: Происшествия
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