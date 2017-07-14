В Вуктыле спасатели помогли медикам попасть в квартиру к женщине-инвалиду

Помощь спасателей потребовалась накануне сотрудникам скорой помощи в Вуктыле. Медицинские работники не могли попасть в квартиру к женщине-инвалиду 1941 года рождения. Пенсионерка почувствовала себя плохо и не могла самостоятельно открыть дверь медикам. Устранять преграду пришлось спасателям.

Как сообщили "Комиинформу" в Спас-Коми Комитета ГО и ЧС, вызов к спасателям поступил от социального работника. Обнаружив подопечную в тяжелом состоянии, соцработник обратился за помощью к спасотряду и врачам. На место выехали двое спасателей, которые и открыли квартиру пенсионерки. Медицинские работники присутствовали при вскрытии дверей.

Как пояснили в Вуктыльском спасотряде, подобные ситуации происходят не часто, но регулярно.