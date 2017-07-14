Продуктовая корзина россиян подорожала из-за плохой погоды

Росстат зафиксировал максимальный рост стоимости продуктовой корзины россиян с начала года.

По данным ведомства, к началу июля цены на минимальный набор продуктов увеличились на 15%. Так в среднем, за июнь набор из 33 продуктов подорожал на 5% по сравнению с майскими показателями, и его цена составила более 4200 рублей.

Отмечается, что в июне цены росли в основном на плодоовощную продукцию, пишут "Известия".

Минэкономразвития РФ объяснило это тем, что из-за плохой погоды из южных регионов и стран СНГ сократились поставки овощей, а прошлогодние запасы и вовсе исчерпались. Именно поэтому восполнять недостаток пришлось за счет более дорогого импорта.

Однако вместе с тем наблюдалось и снижение цен на некоторые виды овощей и фруктов. Например, цены на огурцы и помидоры снизились на 25,4 и 22,8% соответственно, а чеснок подешевел на 3,8%.

Объем ущерба аграриев из-за холодных весны и лета может составить до 2,6 млрд рублей, посчитал Национальный союз агростраховщиков.

При этом урожай в этом году застраховали гораздо меньше хозяйств, чем годом ранее. Это произошло из-за реформы, вводящей единую региональную субсидию для АПК. Дело в том, что нормативная база для функционирования этого механизма все еще не принята.

Эксперты опасаются, что поскольку риски сельхозпроизводителей не защищены, из-за неурожая это может привести к банкротству не только мелких, но даже средних хозяйств.

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Ущерб аграриев от холодного лета оценили в 2,6 миллиарда

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