В сыктывкарских дворах "кипит" работа

13 июля 2017 года, 19:28 | Сыктывкар
Фото пресс-службы администрации Сыктывкара

В рамках проекта партии "Единая Россия" "Городская среда" в Республике Коми активно идут работы по благоустройству дворовых территорий. Сегодня, 13 июля, единороссы проконтролировали ход ремонтных работ в некоторых дворах Эжвы и Сыктывкара, пообщались с жителями и работниками подрядной организации, сообщает пресс-служба мэрии.

Секретарь сыктывкарского отделения партии Александр Калинин, координатор партпроекта "Городская среда" Алексей Панюков и председатель общественного совета проекта Татьяна Федорова первым проверили двор дома №29 по ул. Славы, где начались на прошлой неделе демонтажные работы. Сейчас здесь уже завершаются работы по асфальтировке, в ближайшее время установят урну, скамейку, заменят освещение.

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Следующим объектом контроля единороссов стал двор дома №17 по улице Емвальская. Здесь строители уже сделали тротуары, убрали старый асфальт, готовят проезд для дальнейших работ.

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На проспекте Бумажников (д.36) строители тоже ведут активную работу. Также общественники проверили качество ремонта дворов на Тентюковской, где полностью окончены работы по благоустройству.

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По словам Александра Калинина, на ремонт дворов в Сыктывкаре планируется потратить 177 миллионов рублей, в том числе в Эжвинском районе - 30 миллионов рублей.

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"В Эжве по 15 дворам мы отыграли аукцион, в трех из них ведутся работы, где-то уже близятся к завершению, сейчас проводим аукцион на ремонт еще семи дворов. В основном в Эжвинском районе граждане выбирали минимальный перечень работ: новый асфальт, скамейки, урны и освещение. Жители дома №68 по улице Мира на собрании проголосовали еще и за включение дополнительных работ на условиях софинансирования: 10% вкладывают жильцы, 90% - за счет партийной программы. Там планируется установить детскую площадку. Что касается качества выполняемых работ, то пока замечаний от жителей домов у нас нет, есть только пожелания и конструктивные предложения", - отметил Александр Калинин.

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Свою оценку началу ремонтной кампании дал руководитель партпроекта, депутат Совета столицы Алексей Панюков.

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"Хорошо, что мы укладываемся в сроки. По некоторым территориям идем с опережением. Но главное здесь, чтобы все было не быстро, а качественно. Граждане должны остаться довольны результатом. При объезде дворов мы обращаем внимание на то, чтобы тротуары имели небольшой уклон для отвода воды, чтобы могли свободно проехать к подъезду маломобильные граждане и мамы с колясками, чтобы жителям было удобно и комфортно. Кроме того, администрация договорилась с ресурсниками о том, чтобы сначала были заменены старые коммуникации и линии связи, а только потом подрядчик приступил к укладке нового асфальта", - рассказал Алексей Панюков.

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** Проект "Городская среда" инициирован депутатами фракции "Единая Россия" в Государственной Думе РФ и поддержан Президентом России Владимиром Путиным. Проект долгосрочный и направлен на поэтапное благоустройство дворовых территорий, знаковых мест отдыха в муниципалитетах на основании инициатив граждан. В Республике Коми в этом году будет направлено около 300 миллионов рублей на благоустройство столицы региона и моногородов, из которых — 2/3 будут направлены на ремонт дворов, 1/3 – на благоустройство мест массового отдыха граждан. До конца сентября в Воркуте, Инте, Сыктывкаре, Емве и Жешарте, которые стали участниками проекта, будут приведены в порядок и благоустроены более 90 дворов, 21 территория общего пользования и один городской парк. Больше всего на формирование комфортной городской среды" потратит в 2017 году Сыктывкар – 177,72 млн рублей. Общественная комиссия выбрала для благоустройства 52 двора и в 11 общественных местах, в том числе в двух парках - Мичуринском и Кировском.

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Комиинформ
  Ключевые слова: ремонт, дороги
  Рубрика: Общество
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