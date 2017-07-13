В сыктывкарских дворах "кипит" работа

В рамках проекта партии "Единая Россия" "Городская среда" в Республике Коми активно идут работы по благоустройству дворовых территорий. Сегодня, 13 июля, единороссы проконтролировали ход ремонтных работ в некоторых дворах Эжвы и Сыктывкара, пообщались с жителями и работниками подрядной организации, сообщает пресс-служба мэрии.

Секретарь сыктывкарского отделения партии Александр Калинин, координатор партпроекта "Городская среда" Алексей Панюков и председатель общественного совета проекта Татьяна Федорова первым проверили двор дома №29 по ул. Славы, где начались на прошлой неделе демонтажные работы. Сейчас здесь уже завершаются работы по асфальтировке, в ближайшее время установят урну, скамейку, заменят освещение.

Следующим объектом контроля единороссов стал двор дома №17 по улице Емвальская. Здесь строители уже сделали тротуары, убрали старый асфальт, готовят проезд для дальнейших работ.

На проспекте Бумажников (д.36) строители тоже ведут активную работу. Также общественники проверили качество ремонта дворов на Тентюковской, где полностью окончены работы по благоустройству.

По словам Александра Калинина, на ремонт дворов в Сыктывкаре планируется потратить 177 миллионов рублей, в том числе в Эжвинском районе - 30 миллионов рублей.

"В Эжве по 15 дворам мы отыграли аукцион, в трех из них ведутся работы, где-то уже близятся к завершению, сейчас проводим аукцион на ремонт еще семи дворов. В основном в Эжвинском районе граждане выбирали минимальный перечень работ: новый асфальт, скамейки, урны и освещение. Жители дома №68 по улице Мира на собрании проголосовали еще и за включение дополнительных работ на условиях софинансирования: 10% вкладывают жильцы, 90% - за счет партийной программы. Там планируется установить детскую площадку. Что касается качества выполняемых работ, то пока замечаний от жителей домов у нас нет, есть только пожелания и конструктивные предложения", - отметил Александр Калинин.

Свою оценку началу ремонтной кампании дал руководитель партпроекта, депутат Совета столицы Алексей Панюков.

"Хорошо, что мы укладываемся в сроки. По некоторым территориям идем с опережением. Но главное здесь, чтобы все было не быстро, а качественно. Граждане должны остаться довольны результатом. При объезде дворов мы обращаем внимание на то, чтобы тротуары имели небольшой уклон для отвода воды, чтобы могли свободно проехать к подъезду маломобильные граждане и мамы с колясками, чтобы жителям было удобно и комфортно. Кроме того, администрация договорилась с ресурсниками о том, чтобы сначала были заменены старые коммуникации и линии связи, а только потом подрядчик приступил к укладке нового асфальта", - рассказал Алексей Панюков.

** Проект "Городская среда" инициирован депутатами фракции "Единая Россия" в Государственной Думе РФ и поддержан Президентом России Владимиром Путиным. Проект долгосрочный и направлен на поэтапное благоустройство дворовых территорий, знаковых мест отдыха в муниципалитетах на основании инициатив граждан. В Республике Коми в этом году будет направлено около 300 миллионов рублей на благоустройство столицы региона и моногородов, из которых — 2/3 будут направлены на ремонт дворов, 1/3 – на благоустройство мест массового отдыха граждан. До конца сентября в Воркуте, Инте, Сыктывкаре, Емве и Жешарте, которые стали участниками проекта, будут приведены в порядок и благоустроены более 90 дворов, 21 территория общего пользования и один городской парк. Больше всего на формирование комфортной городской среды" потратит в 2017 году Сыктывкар – 177,72 млн рублей. Общественная комиссия выбрала для благоустройства 52 двора и в 11 общественных местах, в том числе в двух парках - Мичуринском и Кировском.