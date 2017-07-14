Стоматолог Василий Изьюров: "Эффективность чистки зубов не зависит от бренда зубной пасты"

"Комиинформ" продолжает рубрику "То, что доктор прописал", в которой медики Коми дают простые, но жизненно важные рекомендации. Героем первой публикации стал сыктывкарский педиатр Денис Железов. Сегодня мы обратились за советом к стоматологу Василию Изьюрову.

Эффективность чистки зубов не зависит от бренда зубной пасты.

Как рассказал "Комиинформу" стоматолог Василия Изъюров, современные зубные пасты содержат большое количество антисептиков.

"Производителям зубной пасты необходимо продать свой товар, поэтому не следует доверять рекламе, которая утверждает, что одной зубной пастой можно решить сразу несколько проблем, - пояснил стоматолог. – Гарантия свежести в течение всего дня обеспечивается огромным количеством антисептиков, которые у некоторых людей вызывают тошноту и даже рвоту. Чистит не паста, а человек с помощью щетки, поэтому я рекомендую своим пациентам пользоваться пастой отечественного производителя и чаще ее чередовать".

По словам собеседника агентства, залогом здоровой полости рта является качественная чистка зубов от остатков пищи. С этой целью необходимо использовать не только зубные пасты и ополаскиватели, но зубную нить, которая пока не пользуется популярностью у россиян.

"Возможно, это кому покажется странным, но правильней чистить зубы после завтрака, чтобы потом целый день не ходить с остатками пищи в зубах, - добавил В. Изъюров. – Воспаления десен возникают из-за инфекций, а инфекций – из-за остатков пищи. Адекватно ухаживая за полостью рта, можно уберечься от лишних проблем".