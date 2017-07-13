Депутат Госдумы от Коми вошла в список самых богатых чиновниц по версии Forbes

Журнал Forbes составил список самых богатых чиновниц России. Топ-10 аналитики сформировали на основе задекларированных доходов госслужащих по итогам 2016 года, пишет "Российская газета".

На первом месте в рейтинге оказалась депутат Госдумы Татьяна Соломатина, которая заработала за год 56,2 миллиона рублей.

На втором месте представитель Республики Тыва в Совете Федерации Людмила Нарусова с доходом в 28 миллионов рублей.

Топ-3 замыкает заместитель председателя Госдумы Ольга Епифанова, задекларировавшая 24,5 миллиона рублей.

В общей сложности доход 10 самых богатых чиновниц составил около 220 миллионов рублей. Больше всего в рейтинге депутатов Госдумы - семь из 10 человек.

Помимо двух упомянутых, в рейтинг попали депутаты Елена Панина (16,5 миллиона), Наталья Назарова (15,7 миллиона), Светлана Савицкая (15,4 миллиона), Валентина Терешкова (12,3 миллиона) и Валентина Рудченко (10,5 миллиона). Кроме того, в список самых богатых чиновниц попали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко с 22,9 миллиона и вице-премьер Ольга Голодец с 15,6 миллиона рублей.