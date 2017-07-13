Газовики Печоры высадили кедровую аллею и готовятся заложить "капсулу времени"

В рамках пресс-тура "В ритме времени", приуроченного к 50-летию ООО "Газпром трансгаз Ухта", журналисты Республики Коми, Вологодской области и Санкт-Петербурга побывали на стратегических объектах Печорского линейного производственного управления магистральных газопроводов.

Две нити Печорской ГРС-2 работают для потребителей самого города и Печорского района. Голубое топливо на входном узле очищают от механических примесей, отбивают конденсат, на узлах редуцирования объёмы газа понижают для подачи в необходимых параметрах.

Само голубое топливо одорируют, или придают ему "запах газа", знакомый каждому потребителю.

Как пояснил замначальника Печорского ЛПУМГ Александр Конев, природный газ, идущий по трубе из Бованенковского месторождения, запаха не имеет. Специальное вещество - одорант - добавляют в него именно для того, чтобы вызывать неприятные обонятельные ощущения у потребителя при утечке. Газовики сравнивают его с запахом тухлого лука.

"Есть импортные одоранты со сладкими примесями, их пытались использовать, но такой вариант для нас опасен, поэтому от него отказались", - уточнил А. Конев.

По словам специалистов газораспределительной станции, на резкий неприятный запах местные зайцы иногда реагируют, как коты на валерьянку.

В самом Печорском ЛПУМГ действуют четыре компрессорные станции - Усинская, Интинская, Чикшинская и Сынинская. Основной объект каждой станции - компрессорный цех, состоящий из четырёх агрегатов, отдельно здесь находится промбаза со складами, гаражами, стоянками, котельной и вахтовыми жилыми комплексами.

Работают на компрессорных станциях только вахтовым методом по 28 дней. Затем столько же отдыхают. Общежития вахтовиков рассчитаны на 150 мест, в каждом здании предусмотрен спортзал, библиотека, комнаты отдыха и большая столовая.

Укомплектованность кадрами полная, подчеркнули на управлении. Вахтовики приезжают в Печору со всей Коми и населенных пунктов вдоль всей трассы магистрального газопровода предприятия.

"Люди, приезжающие со средней полосы, зачастую удивляются, говоря о том, что здесь условия проживания лучше, чем дома, - добавил А.Конев. - Сотрудники здесь работают приезжие, поскольку в Печоре нет такого количества квалифицированного персонала, способного обслуживать современное и сложное оборудование".

В начале июля Печорскому линейному производственному управлению магистральных газопроводов исполнилось девять лет. К этой дате газовики посадили в городском парке кедровую аллею, поставили скамейки, фонари. Здесь же в рамках празднования 50-летнего юбилея ООО "Газпром трансгаз Ухта" появится памятный знак предприятия.