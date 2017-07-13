Газовики Печоры высадили кедровую аллею и готовятся заложить "капсулу времени"

13 июля 2017 года, 13:30 |
фото Ярославы Пархачевой

В рамках пресс-тура "В ритме времени", приуроченного к 50-летию ООО "Газпром трансгаз Ухта", журналисты Республики Коми, Вологодской области и Санкт-Петербурга побывали на стратегических объектах Печорского линейного производственного управления магистральных газопроводов.

Две нити Печорской ГРС-2 работают для потребителей самого города и Печорского района. Голубое топливо на входном узле очищают от механических примесей, отбивают конденсат, на узлах редуцирования объёмы газа понижают для подачи в необходимых параметрах.

Само голубое топливо одорируют, или придают ему "запах газа", знакомый каждому потребителю.

d5HfanZq2Dw.jpg

Как пояснил замначальника Печорского ЛПУМГ Александр Конев, природный газ, идущий по трубе из Бованенковского месторождения, запаха не имеет. Специальное вещество - одорант - добавляют в него именно для того, чтобы вызывать неприятные обонятельные ощущения у потребителя при утечке. Газовики сравнивают его с запахом тухлого лука.

"Есть импортные одоранты со сладкими примесями, их пытались использовать, но такой вариант для нас опасен, поэтому от него отказались", - уточнил А. Конев.

GHt6bgsjb7Q.jpg

По словам специалистов газораспределительной станции, на резкий неприятный запах местные зайцы иногда реагируют, как коты на валерьянку.

В самом Печорском ЛПУМГ действуют четыре компрессорные станции - Усинская, Интинская, Чикшинская и Сынинская. Основной объект каждой станции - компрессорный цех, состоящий из четырёх агрегатов, отдельно здесь находится промбаза со складами, гаражами, стоянками, котельной и вахтовыми жилыми комплексами.

al9RMnbpFa8.jpg

Работают на компрессорных станциях только вахтовым методом по 28 дней. Затем столько же отдыхают. Общежития вахтовиков рассчитаны на 150 мест, в каждом здании предусмотрен спортзал, библиотека, комнаты отдыха и большая столовая.

leuija3JHfQ-1.jpg

Укомплектованность кадрами полная, подчеркнули на управлении. Вахтовики приезжают в Печору со всей Коми и населенных пунктов вдоль всей трассы магистрального газопровода предприятия.

ksiPCA7pG70.jpg

"Люди, приезжающие со средней полосы, зачастую удивляются, говоря о том, что здесь условия проживания лучше, чем дома, - добавил А.Конев. - Сотрудники здесь работают приезжие, поскольку в Печоре нет такого количества квалифицированного персонала, способного обслуживать современное и сложное оборудование".

tB5RAhRQOT8.jpg

В начале июля Печорскому линейному производственному управлению магистральных газопроводов исполнилось девять лет. К этой дате газовики посадили в городском парке кедровую аллею, поставили скамейки, фонари. Здесь же в рамках празднования 50-летнего юбилея ООО "Газпром трансгаз Ухта" появится памятный знак предприятия.

MJsb67VdBTI.jpg

Ярослава Пархачева
  Рубрика: Экономика
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта



Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью

Мы рядом
Наталья. Могу поделиться опытом активной жизни в коляске, воспитания детей. (Ухта)
Ахмед. ДЦП, не могу получить коляску с электроприводом. (Санкт-Петербург)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

13 июля

Освобождение Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков, 1944 г.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus