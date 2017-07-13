В Сыктывкаре наградили женщину, которая спасла человека на набережной Сысолы

Главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Коми Анатолий Редько вручил отважной жительнице Сыктывкара Татьяне Гирушевой благодарность и букет цветов за спасение утопающего.

По информации Главного управления МЧС по Коми, инцидент произошел 6 марта этого года. Прогуливаясь с собакой по набережной реки Сысола в районе Кировского парка, Татьяна увидела, что мужчина провалился под лед и начал тонуть. Женщина быстро оценила сложившуюся ситуацию, и, не раздумывая, побежала на помощь к тонущему мужчине. Так как в руках у нее был поводок для собаки, она решила использовать его как спасательную веревку и кинула один конец тонущему мужчине. Мужчина зацепился за поводок, и она вытащила его на берег. Татьяна сразу же позвонила в службу спасения "112" и вызвала на помощь спасателей и скорую помощь.

Мужчина очень замерз и передвигаться самостоятельно не мог, поэтому она помогла пострадавшему добраться до ближайшего помещения, где они вместе дождались приехавших на помощь спасателей и скорую помощь. Как отметили спасатели, если бы не смелость и решительность Татьяны, мужчина не смог бы самостоятельно добраться до берега.

Выражая слова признательности Татьяне за ее смелый поступок, Анатолий Редько сказал: "Мы искренне гордимся тем, что в нашей республике есть такие отважные и смелые женщины, как вы. Ваш поступок – пример для всех нас".

Татьяна скромно ответила, что так должен поступать каждый, кто стал очевидцем несчастного случая, любого чрезвычайного происшествия: "Я призываю всех быть неравнодушными к чужой беде и никогда не оставаться в стороне, ведь от наших действий может зависеть чья-то жизнь".