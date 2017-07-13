170 детей из Коми постигают в лагере под Кировом суть Российского движения школьников

Более 170 детей из Республики Коми сейчас отдыхают в лагере "Колос" Кировской области по программе профильной смены Российского движения школьников "Курс наверх".

Программа досугово-оздоровительно смены Российского движения школьников первая по всей России. Она разработана сводным региональным студенческим педагогическим отрядом "Ассоциация" и Региональным отделением РДШ Коми при поддержке Республиканского центра детско-юношеского спорта и туризма и Республиканского центра поддержки молодежных инициатив.

Как сообщила руководитель педагогического отряда ССПО "Ассоциация" Валерия Лебедева, возраст детей смены - от 7 до 17 лет. На территории лагеря организовано детское самоуправление. Весь лагерь представляется одним большим городом "РДШ - Сити", в котором есть свои микрорайоны (отряды), где каждый микрорайон имеет свой девиз, герб, правила и кодекс. Дети принимают активное участие в проведении игровых программ, концертов, в больших коллективно-творческих делах лагеря.

В лагере проходят не только развлекательные и досуговые мероприятия, но также активно ведется работа по направлениям РДШ. Ключевыми направлениями движения являются военно-патриотическое, информационно-медийное направление, гражданская активность, личностное развитие. Также есть такие направления, как "Лидерство", "Клининг", работа с культмассовым сектором и с сектором физоргов.

Кроме этого, в лагере проходят акции и проекты по направлениям РДШ. Например, "День добра". Команда площадки гражданская активность провела три акции: "Ладошка добра" - дети писали пять добрых дел, которые они хотят сделать в течение смены; "Коробка пожеланий" - участники писали приятные слова своим вожатым и оргсоставу, которые потом были доставлены лично в руки; "Минутка добра" - вечером со сцены все желающие могли сказать добрые слова любому жителю лагеря "Колоса". Также действовала "Фотозона", где все могли сфотографироваться с фотобутафорией, сделанной руками самих ребят.

Днем отряды участвуют в играх по станциям и заняты коллективно-творческими делами. В течение смены были проведены игра-вертушка "Будь с нами!", "Эмодзи марафон", игра по станциям "Тропа доверия", квест по изучению растений "Узнай. Сфотографируй. Покажи", игра "Вулкан", спортивные соревнования "Малые олимпийские игры", "Комический футбол" и другое.

Каждый вечер в "Колосе" проводятся концерты и шоу. Отряды уже успели поучаствовать в шоу "Минута славы", "Колос ТВ", "Один в один", "Мисс и мистер лагеря", танцевальном шоу "Стартинейджер", в "Аукционе вожатских сюрпризов" и в "Смотре строя и песни".

Победы и успехи за смену фиксируются в паспорте жителя "РДШ-Сити". По итогам ребята будут награждены грамотами по номинациям "Лучший житель", "Лучший депутат", "Лучший работник службы".

Также проходят мастер-классы, такие как "Живопись", "Мыло- и свечеварение", силовая тренировка "Путь к здоровью", танцевальный мастер-класс "Лучше всех", модульное оригами "Водоворот Посейдона", мастер-класс "Эрудиция", граттаж, шитье и лучная стрельба.

По итогам программы "Курс наверх" ребята узнают о "Российском движении школьников", получат опыт самоуправления на территории лагеря и расширят свой кругозор.