В Интинской квартире обнаружено тело пенсионера

Тело погибшего пенсионера обнарудено наканкуне в Инте. Мертвый мужчина 1953 года рожденя был найден за дверями собственной квартиры, где пролежал довольно долгое время.

Двери были вскрыты сотрудниками спасотряда по заявлению соседей мужчины, об этом "Комиинформу" сообщают в Спас-Коми Комитета ГО и ЧС. Заявление поступило к сотрудникам полиции, которые и переадресовали сигнал спасателям. Людей, проживающих в этом же многоквартирном доме, начал беспокоить факт длительного отсутствия соседа.

"Двери ломать не стали, в квартиру проникли через балкон. Опасения соседей подтвердились - пенсионер был мертв, причем уже довольно давно: на теле многочисленные следы разложения, в помещении - запах", - пояснили в спасотряде Инты.