В Прилузье спасатели помогли доставить почту адресатам
13 июля 2017 года, 8:05 | Прилузский
Помощь сотрудникам Почты России в доставке корреспонденции и пенсий оказали сотрудники Прилузского спасотряда. В условиях сохранения в районе высокого уровня воды автомобили и специалисты почтовой службы оказались неспособны добраться до некоторых населенных пунктов.
Как пояснили "Клмиинформу" в Спас-Коми Комитета ГО и ЧС, доставка почты потребовалась жителям Верхолузья. Пешеходные и автомобильные переправы в этом направлении закрыты ввиду их затопления.
"В работе были использованы автомобиль Зил 131, кна котором удалось доехать до поселка Велодорья, дальнейший путь - на резиновой лодке и мотором. Пункты назначения: сельское поселение Верхрлузье и деревня Оньмесь", - рассказали в спасотряде Прилузского района.
Наталья Петрова
Рубрика: Общество
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