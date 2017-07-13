В Прилузье спасатели помогли доставить почту адресатам

13 июля 2017 года, 8:05 | Прилузский
Фото из архива "Комиинформа"

Помощь сотрудникам Почты России в доставке корреспонденции и пенсий оказали сотрудники Прилузского спасотряда. В условиях сохранения в районе высокого уровня воды автомобили и специалисты почтовой службы оказались неспособны добраться до некоторых населенных пунктов.

Как пояснили "Клмиинформу" в Спас-Коми Комитета ГО и ЧС, доставка почты потребовалась жителям Верхолузья. Пешеходные и автомобильные переправы в этом направлении закрыты ввиду их затопления.

"В работе были использованы автомобиль Зил 131, кна котором удалось доехать до поселка Велодорья, дальнейший путь - на резиновой лодке и мотором. Пункты назначения: сельское поселение Верхрлузье и деревня Оньмесь", - рассказали в спасотряде Прилузского района.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: спасатели, спас-коми, прилузье, почта, пенсия, Паводок, вода
  Рубрика: Общество
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