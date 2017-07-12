Усть-Цилемская горка поразила туристов своей силой и изяществом

12 июля ровно в 18:00 люди, находящиеся на Народной площади Усть-Цильмы, услышали нарастающий шум народных напевов, звучавших словно из прошлого. Это сельчане, облаченные в традиционные русские костюмы, приближались к месту проведения "Усть-Цилемской горки".

Даже то, как несколько десятков человек шли по улице с песнями в окружении деревянных домов, заставляло думать, что сейчас на календаре не 2017, а 1617 год.

Устьцилемы выстроились на площади, где уже развернулась ярмарка, и начали кружить в хороводах.

Конечно, за тем, насколько четкими получаются их фигурные хороводы, лучше наблюдать сверху. Но и просто находясь рядом это зрелище завораживает. По традиции красочное гулянье в национальных костюмах началось с проигрывания обязательных ритуальных фигур в строгой последовательности: "столбы", "круг", "на две стороны", "на четыре стороны", "вожжа", "плетень", "плясовая".

"Это и сильно, и изящно", - промолвил один из многочисленных туристов, приехавших специально на праздник из Краснодара.

"C’est magnifique", - прозвучало в толпе зрителей. Это гости из Франции приехали специально на "Усть-Цилемскую горку". Впрочем, туристы были из разных стран.

"Я шла сюда вместе со всеми, но потом у меня ребенок немножко закапризничал. Может, потом присоединюсь. Сейчас у меня там старшая дочь ходит", - рассказала Марина Канева. С маленькой дочкой на руках, кстати, одетой под стать маме, выписывать долгие хороводы непросто.

На фольклорной части праздник в Усть-Цильме не закончился. Сельчан и гостей ждали концерт и дискотека.

***"Усть-Цилемская горка" отмечается ежегодно 12 июля в Петров день - перед началом сенокосной страды. С 2004 года Горке присвоен статус "Республиканский праздник".

Традиционно в этот день устьцилёмы надевают специальные "горочные" наряды из "бабушкиного сундука": парчовые сарафаны, сшитые золотыми нитками. Кульминацией праздника является большая "горка" - летний самобытный, народный праздник с ритуальной хороводной композицией, которая водится в центре села Усть-Цильма. Самобытный древний хоровод стал вновь "водиться" в Усть-Цильме с начала 90-х годов прошлого столетия, во многом этому способствовало создание в декабре 1990 г. историко-культурного общества "Русь Печорская".