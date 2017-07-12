Сыктывкарские тепловые сети до 18 июля полностью восстановят места ремонта коммуникаций в центре города

12 июля 2017 года, 17:30 | Сыктывкар
Фото администрации Сыктывкара

Сыктывкарские тепловые сети до 18 июля полностью восстановят места ремонта коммуникаций в центре города, сообщает сыктывкарская мэрия.

Соответствующее поручение мэр Сыктывкара Валерий Козлов дал директору Сыктывкарских тепловых сетей (СТС) Анатолию Приходному сегодня в ходе рабочей встречи, посвящённой выполнению графика восстановления компанией качественного дорожного полотна по технологии ЩМА (щебёночно-мастичного асфальтобетона) в местах проведения ремонта.

Как проинформировал А.Приходный, на сегодня в работе остаются несколько участков, расположенных, в частности, в центре города на оживлённых улицах Куратова, Первомайской и Советской. Дефекты на сетях в этих местах были выявлены в ходе гидравлических испытаний, которые проводились в июне.

"Проведение ремонтных работ необходимо для безаварийного прохождения предстоящего отопительного сезона", - отметил А.Приходный.

Представитель СТС заверил, что работа на данных участках завершается и до 18 июля компания запланировала осуществить заделку траншей с асфальтированием по технологии ЩМА, по которой уложен и прилегающий к местам ремонта асфальт.

Валерий Козлов подчеркнул, что восстановление асфальта необходимо произвести не только в обозначенный срок, но и при соблюдении всех нормативных требований.

"Технология ЩМА требует тщательной подготовки и утрамбовки основания, чтобы покрытие через некоторое время не просело. Поэтому прошу Вас предпринять все необходимые меры для того, чтобы технология была тщательно соблюдена", - отметил мэр.

Директор СТС добавил, что предприятие заканчивает проверку тепловых сетей. Долгосрочных работ не предвидится за исключением двух участков по улице Советской, где может потребоваться вскрытие дорог.

Также в ходе встречи стороны обсудили некоторые вопросы, связанные с реконструкцией городской системы теплоснабжения в ближайшие годы.

Комиинформ
  Ключевые слова: ремонт, дороги
  Рубрика: Общество
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