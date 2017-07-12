В Эжве возбуждены уголовные дела по фактам мошенничеств при заказе путевок в абхазский пансионат "Солнечный"

В дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по городу Сыктывкару обратились две местные жительницы, пострадавшие от мошеннических действий при заказе путевок в один и тот же пансионат.

В обоих случаях аферисты использовали идентичные схемы. Как рассказала заявительница 1980 года рождения, в преддверии отпускного периода в сети интернет она нашла сайт пансионата "Солнечный", расположенный в Абхазии, "Solnechny.info". Женщина вступила в переписку, которая велась по электронной почте, и заключила договор.

После эжвинка перечислила предоплату за путевку в сумме 19600 рублей и стала ждать выезда на юг. Периодически она заходила на сайт, но спустя некоторое время и ресурс, и электронная почта оказались заблокированными. В поисках информации женщина зашла на другой интернет-сайт, где раскрывалась вся правда о ресурсе. Выяснилось, что на самом деле это обман, специально созданная мошенниками фейковая страница.

Такую же сумму заплатила за путевку в мнимый пансионат и другая потерпевшая, в результате общая сумма ущерба от действий аферистов составила 39200 рублей.

По фактам мошенничеств следователями эжвинского отдела полиции возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ведутся следственно-оперативные мероприятия.

МВД по Коми предупреждает: летним отпускным ажиотажем и желанием сэкономить на расходах активно пользуются мошенники. Злоумышленники продают отдыхающим несуществующие авиа- и ж/д билеты, сдают в аренду выдуманное жилье, о чем потерпевшие узнают зачастую уже в день отъезда или по прибытии на место.

Полиция Коми призывает граждан быть бдительными. Не дайте мошенникам испортить вам отпуск. Заказывайте билеты только на проверенных сайтах. Тщательно изучайте предложения по аренде жилья, сравнивайте цены, обязательно просматривайте отзывы и не торопитесь с предоплатой. При заключении письменного договора, внимательно изучите его содержание, и если вас что-то не устраивает, требуйте внести корректировки.