Педиатр Денис Железов: "Репелленты для защиты детей от кровососущих насекомых необходимо использовать разумно"

12 июля 2017 года, 13:19 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Репелленты для защиты детей от кровососущих насекомых необходимо использовать разумно. Об этом в комментарии "Комиинформу" сообщил участковый врач-педиатр детской поликлиники Сыктывкара №2 Денис Железов.

По его словам, использовать репелленты для защиты детей до года медики не рекомендуют.

"Укусы комаров и других насекомых не столько травматичны, сколько неприятны, - отметит он. – Использовать репелленты для защиты детей можно только в разумных пределах. Можно обработать одежду ребенка, коляску или антимоскитную сетку на коляске, но ни в коем случае нельзя "поливать" ребенка от макушки до пяток".

По словам врача, неприятные ощущения после комариных укусов помогут снять противогистаминные препараты и специальные гели для наружного применения.

"Первоначальный отек и местное воспаление кожи на месте укуса комара можно эффективно убрать примочкой. В стакан воды добавить чайную ложку соды. Пропитать жидкостью ватный диск или тампон и приложить на две-три минуты к месту воспаления", - добавил Д. Железов.

Геня Джавршян
  Ключевые слова: укус комара, советы врача, репелленты, педиатр
  Рубрика: Общество
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