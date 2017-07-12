Мэрия Сыктывкара выставила на продажу нежилое здание в Верхнем Чове

12 июля 2017 года, 12:00 | Сыктывкар
Фото администрации Сыктывкара

Мэрия Сыктывкара выставила на продажу нежилое здание в Верхнем Чове

Бывший двухэтажный клуб площадь 1239,6 квадратных метров по адресу Верхний Чов, 59 продаётся одновременно с земельным участком. В настоящее время здание не используется.

По информации мэрии, цена первоначального предложения объекта недвижимого имущества – 12 миллионов 724,5 тысячи рублей без учета НДС. При этом стоимость самого здания - 6 миллионов 427 тысяч рублей, участка – 6 миллионов 297,5 тысяч рублей.

Минимальная цена предложения – 6 миллионов 362,25 тысяч рублей без учета НДС, в том числе стоимость здания – 3 миллиона 213,5 тысяч рублей, земельного участка – 3 миллиона 148,75 тысяч рублей.

Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") – 254 490 рублей. Величина повышения цены ("шаг аукциона") – 100 000 рублей.

С подробной информацией и порядком торгов можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО ГО "Сыктывкар" и www.torgi.gov.ru.

По вопросам подачи заявок, осмотра объекта, ознакомления с иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи, проведения торгов также можно обращаться по телефонам: 24-24-45, 29-42-07.

Комиинформ
  Рубрика: Экономика
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

18:59 11.07.2017
В Сыктывкаре предложено ввести нормы накопления мусора
18:59 11.07.2017
С 12 июля официально открывается городской пляж в местечке Кируль
18:22 11.07.2017
В Сыктывкаре с помощью интерактивной карты ликвидировали 27 свалок


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Мы рядом
Татьяна. Помогу в уходе за тяжелобольными людьми. Не хватает общения. (Удорский район)
Анастасия. Нуждаюсь в сопровождении. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus