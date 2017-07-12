Мэрия Сыктывкара выставила на продажу нежилое здание в Верхнем Чове

Бывший двухэтажный клуб площадь 1239,6 квадратных метров по адресу Верхний Чов, 59 продаётся одновременно с земельным участком. В настоящее время здание не используется.

По информации мэрии, цена первоначального предложения объекта недвижимого имущества – 12 миллионов 724,5 тысячи рублей без учета НДС. При этом стоимость самого здания - 6 миллионов 427 тысяч рублей, участка – 6 миллионов 297,5 тысяч рублей.

Минимальная цена предложения – 6 миллионов 362,25 тысяч рублей без учета НДС, в том числе стоимость здания – 3 миллиона 213,5 тысяч рублей, земельного участка – 3 миллиона 148,75 тысяч рублей.

Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") – 254 490 рублей. Величина повышения цены ("шаг аукциона") – 100 000 рублей.

С подробной информацией и порядком торгов можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО ГО "Сыктывкар" и www.torgi.gov.ru.

По вопросам подачи заявок, осмотра объекта, ознакомления с иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи, проведения торгов также можно обращаться по телефонам: 24-24-45, 29-42-07.