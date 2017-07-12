СКР выявил схему происхождения средств, которыми топ-менеджеры "Т плюс" расплачивались с чиновниками

Масштабные обыски были проведены во вторник сотрудниками СКР и ФСБ в офисах компании "Т плюс" (входит в группу ГК "Ренова"). Следственные действия были связаны с новыми обстоятельствами в уголовном деле управляющего директора "Реновы" Евгения Ольховика и главы "Т плюс" Бориса Вайнзихера.

По данным следствия, миллиард рублей, переданный последними как взятка "высшим должностным лицам" Республики Коми за установление максимально возможных тарифов за тепло и электроэнергию, был незаконно обналичен через ранее неизвестную схему в крупнейших банках России при помощи подставных компаний. Причем сумма обналички может оказаться гораздо больше подношений экс-руководителям региона, что, возможно, станет основанием для предъявления новых обвинений.

По данным источников “Ъ”, постановления о проведении серии ряда обысков следователи СКР вынесли еще несколько дней назад. А во вторник одновременно сразу в нескольких городах — Москве, Перми и других — по адресам, указанным в постановлениях, выдвинулись оперативно-следственные группы, которых сопровождали бойцы спецназа ФСБ. Их интересовали бухгалтерские документы в период с 2007 по 2015 год, связанные с деятельностью ЗАО "Комплексные энергетические системы", позднее преобразованного в ПАО "Т плюс". Основные следственные действия были проведены в офисе этой компании, расположенном в Красногорском районе Подмосковья.

Сотрудники "Т плюс" не препятствовали следователям и оперативникам, тем не менее, по некоторым данным, сейфы и железные ящики, где могли храниться финансовые документы, пришлось вскрывать спецназовцам. Используя болгарки и гидравлические инструменты, они разобрались с ними буквально за несколько минут.

Одновременно в здании СКР в Техническом переулке проводились допросы бизнесменов, которые проходят свидетелями в уголовном деле Евгения Ольховика и Бориса Вайнзихера, а также скрывшегося от следствия за границу экс-главы "Т плюс" Михаила Слободина. По версии следствия, обвиняемые использовали подставные фирмы для обналичивания многомиллиардных средств входящих в "Ренову" компаний, из которых около миллиарда рублей было передано "высшим должностным лицам" Республики Коми для установления максимально высоких и тем самым выгодных для "Т плюс" тарифов на поставку тепла и энергии. Именно в "даче взятки в особо крупном размере" (ч. 5 ст. 291 УК РФ) и обвиняются фигуранты этого дела. Напомним также, что бывший глава Коми Вячеслав Гайзер практически со своим окружением сейчас находится под стражей в ожидании суда по обвинению в "создании организованного преступного сообщества", "мошенничестве" и "получении взяток" (ст. 210, ст. 159 и ст. 290 УК РФ). Однако уголовные дела о даче и получении взяток пока не объединены и расследуются отдельно.

Между тем результаты обысков в "Т плюс" могут дать новый толчок к расследованию. По некоторым данным, несколько из приглашенных во вторник в Технический переулок обнальщиков почти сразу признали свою причастность к незаконным банковским операциям, указав на ряд лиц из крупнейших банков России с госучастием, которые могли иметь отношение к организации подпольных сделок. Источники “Ъ” поясняют: в данном случае может идти речь о возбуждении уголовного дела о "незаконной банковской деятельности" (ст. 172 УК РФ) и "уклонении от уплаты налогов" (ст. 199 УК РФ). Впрочем, окончательное решение будет принято, по данным “Ъ”, после проведения ряда экспертиз изъятых документов — налоговой, финансово-экономической и т. д. Кроме того, сейчас ведется проверка по документам, которые были изъяты в ходе предыдущих обысков в компаниях, аффилированных с "Реновой" и "Т плюс". Среди них оказались материалы, по версии следствия, якобы свидетельствующие о коррупционных связях службы безопасности данных организаций с сотрудниками МВД.

В "Т плюс" подтвердили факт обысков, отметив, что они проводились в рамках расследования, связанного с Коми. При этом в компании отметили: "Т плюс" после следственных действий работает в штатном режиме.