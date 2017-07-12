Инта готовится встретить участников горного ультрамарафона "ТрансУрал"

Инта готовится встретить участников проекта "ТрансУрал" - первого крупнейшего в России международного многодневного горного ультрамарафона. Для участия в Приполярном этапе горного марафона уже зарегистрировались более 200 человек из ста городов России, а также Германии, Швеции, Казахстана, Бельгии и США.

Мэр Инты Лариса Титовец и руководители профильных подразделений администрации города встретились с советником главы Коми Андреем Полетаевым, который курирует организацию проведения в Интинском районе этапа кубка России по альпинизму в дисциплине скайранинг "ТрансУрал".

"Мы очень заинтересованы в проведении горного марафона на территории Интинского района, - отметил А. Полетаев. - Реализация этого проекта привлечет в Приполярье большое количество туристов, любителей активного отдыха, которые по достоинству оценят и уникальные туристические маршруты, и красоту первозданной природы".

В ходе рабочего совещания обсуждались вопросы организации трансфера участников соревнований от вокзала до туристической базы "Желанное", где с 13 по 19 августа развернется лагерь участников кубка России. Отдельно на совещании обсудили вопросы обеспечения участников и гостей мероприятия водой и продуктами, медицинское сопровождение марафона, культурную программу для спортсменов в туристическом лагере и на территории города, и ряд других вопросов. Сразу после совещания А. Полетаев в составе рабочей группы отправился осматривать место проведения Приполярного этапа международного многодневного горного марафона - турбазу "Желанное", расположенную в 130-ти километрах восточнее Инты у подножья гор.

"Во время проведения международного горного марафона мы сможем воочию увидеть, как должен работать туристический бизнес, чтобы он был эффективным, и какой должна быль туристическая инфраструктура, чтобы удовлетворять потребности разных, в том числе, самых требовательных клиентов, – поделилась мнением мэр Инты. - Реализация проекта "ТрансУрал" в Интинском районе стала еще одним реальным подтверждением обоснованности нашего решения, включить развитие туристической индустрии в паспорт моногорода Инта, как одного из направлений для диверсификации экономики города".

Как рассказал директор и идейный вдохновитель проекта "ТрансУрал" Антон Жиганов, для участия в Приполярном этапе горного марафона уже зарегистрировались более 200 человек.

"В Инту приедут спортсмены более чем из ста городов России и пяти иностранных государств: Германии, Швеции, Казахстана, Бельгии и США, - пояснил он. - В рамках этой гонки пройдет первый в истории забег на высшую точку Уральского хребта - г. Народная (1895 м). Каждый участник может стать счастливчиком, чье имя попадет в историю. Выше на Урале еще никто не бегал".

***"ТрансУрал" - первый и крупнейший в России международный многодневный горный ультрамарафон. Проект рассчитан на 4 года. Каждый год участники за четыре дня пробегали живописный маршрут, проложенный вдоль границы двух частей света - Европы и Азии. Проект реализуется с 2014 года, за это время более 500 человек из 12-ти стран пробежали дистанцию длиной 430 км по самым живописным районам Южного (2014), Среднего (2015) и Северного (2016) Урала.

Четвертый Приполярный этап уникального бегового проекта пройдет в самом труднодоступном районе Уральских гор и завершит четырехлетнюю серию "ТрансУрала". Учитывая успех и популярность проекта, организаторы надеются, что уже в следующем году скайраннеры России и зарубежья снова выйдут на старт самого южного этапа "ТрансУрала". А самый северный, Приполярный этап горного ультрамарафона, через четыре годо снова пройдет в Интинском районе и даже сможет получить здесь постоянную прописку.