В мае средняя заработная плата составила 49,6 тыс. рублей - Комистат

14 июля 2017 года, 17:40 |
Lanit.ru

В мае 2017 года средняя начисленная заработная плата на одного работника в организациях республики, за исключением индивидуального предпринимательства, составила 49,6 тысячи рублей. По оценке Комистата, это на 22,1% больше, чем в среднем по России.

По сравнению с маем предыдущего года заработная плата увеличилась на 6,4%, а ее реальный размер, характеризующий покупательную способность, вырос на 2,6%.

Рост заработной платы наблюдался в таких видах деятельности как: добыча сырой нефти и природного газа, предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых, деятельность трубопроводного транспорта, деятельность автомобильного грузового транспорта, производство бумаги и бумажных изделий, деятельность в области обязательного социального обеспечения, железнодорожные грузовые перевозки, научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, производство, передача и распределение электроэнергии, деятельность в области связи на базе проводных технологий, розничная торговля коммуникационным оборудованием, операции с недвижимым имуществом и других.

В некоторых видах деятельности, включая образование, деятельность в области культуры и спорта, предоставление социальных услуг, деятельность в области права и бухгалтерского учета, производство одежды, обработка древесины и производство изделий из дерева, деятельность пассажирского воздушного транспорта, производство и распределение газообразного топлива, деятельность в области телевизионного и радиовещания, строительство зданий, лесозаготовки, деятельность почтовой связи, железнодорожные пассажирские перевозки, деятельность автомобильного пассажирского транспорта и других, отмечено снижение уровня оплаты труда по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

В области здравоохранения величина заработной платы осталась на уровне предыдущего года.

По-прежнему сохраняется значительная дифференциация заработной платы работников, занятых в различных видах экономической деятельности. В мае т.г. наибольший размер оплаты труда сложился в производстве нефтепродуктов, добыче сырой нефти, предоставлении услуг в области добычи полезных ископаемых, в деятельности трубопроводного транспорта, где было занято 8% от среднесписочной численности работающих в организациях.

В этих видах деятельности заработная плата превышала среднереспубликанский уровень в 1,9-3,9 раза.

В то же время, уровень оплаты труда работников культуры и спорта (30,1 тысячи рублей) в мае был ниже среднереспубликанского на 39%, работников образования (37,9 тысячи рублей) - на 24%, здравоохранения и предоставления социальных услуг (34,9 тысячи рублей) - на 30%.

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Комиинформ
  Ключевые слова: Комистат, зарплата
  Рубрика: Экономика
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