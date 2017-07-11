Трем специалистам Коми присвоена квалификационная категория "Спортивный судья всероссийской категории"

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков подписал приказ "О присвоении квалификационной категории "Спортивный судья всероссийскойкатегории".



В соответствии с документом квалификационная категория "Спортивный судья всероссийской категории", в частности, присвоена трем представителям Республики Коми: Ольге Елькиной (лыжные гонки), Владимиру Скрипову (спортивная борьба) и Эдуарду Слесаренко (спортивная борьба), сообщает пресс-служба Минспорта РК.



*** В соответствии с Положением о спортивных судьях, утверждённым приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28 февраля 2017 г. №134 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 мая 2017 г., регистрационный № 46917), квалификационная категория спортивного судьи "Спортивный судья всероссийской категории" присваивается Министерством гражданам Российской Федерации:



- имеющим квалификационную категорию спортивного судьи "спортивный судья первой категории" , но не ранее чем через 2 года со дня присвоения такой категории;

- имеющим квалификационную категорию спортивного судьи "судья по спорту республиканской категории" или "судья по спорту всесоюзной категории" по соответствующему виду спорта.

При присвоении квалификационной категории спортивного судьи "Спортивный судья всероссийской категории" Министерством выдаются удостоверение и нагрудный знак. Удостоверение и нагрудный знак передаются уполномоченному представителю органа исполнительной власти или федерального органа (для военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта) для их последующего вручения по месту нахождения органа исполнительной власти или федерального органа.