Хозяйства Коми завершили яровой сев

11 июля 2017 года, 16:34 |
Фото Ирины Кнутас

В Коми завершен сев.

Посевные работы в этом году проходили в сложных погодных условиях. Почва была переувлажнена и медленно прогревалась. Часто техника не могла выехать на поля, поэтому посевные работы проводились выборочно, участками, и растянулись по времени. Холод сдерживал рост растений в мае и июне, в своем развитии они отстали примерно на неделю. Сегодня погода благоприятная. Если она продержится весь июль, то растения успеют прийти в норму и набрать массу, сообщает пресс-служба Минсельзоза РК.

"Сейчас состояние однолетних трав, картофеля, овощей в основном хорошее и удовлетворительное, но пока рано делать прогнозы на урожай. Хочу особенно подчеркнуть, что несмотря на завершение ярового сева, работу с землей останавливать нельзя. Уже сейчас нужно начинать подготовку почвы под урожай следующего года. Работа с землей должна быть непрерывной, только так мы сможем получить в будущем гарантированный урожай", - прокомментировал заместитель председателя правительства Республики Коми – министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев.

Сельскохозяйственные организации высадили картофель на площади более 220 га, овощи открытого грунта – на площади 18 га. Яровой сев прошел на площади более 6,7 тыс. га. Однолетние травы – более 5,3 тыс. га, многолетние травы – около 540 га.

Крестьянские фермерские хозяйства высадили картофель на площади около 180 га, овощи открытого грунта – на площади более 12 га. Яровой сев прошел на площади более 330 га. Однолетние травы – более 120 га, многолетние травы – 25 га.

По прогнозу гидрометслужбы республики в июле будет преобладать умеренно теплая с осадками погода (средняя температура – в пределах нормы, составит 15-17 градусов, осадки ожидаются выше нормы).

Комиинформ
  Ключевые слова: сев
  Рубрика: Экономика
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