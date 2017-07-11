Александр Торопов признан лучшим спортсменом Республики Коми по итогам июня

В Министерстве физической культуры и спорта Республики Коми подведены итоги конкурса "Лучший спортсмен месяца". Члены конкурсной комиссии во главе с министром Николаем Бережным на основании результативности выступлений на соревнованиях различного уровня выбрали лучшего спортсмена июня, сообщает пресс-служба Минспорта Коми.

В состав комиссии также вошли начальник отдела учебной и физкультурно-спортивной работы Минспорта Республики Коми(РК) Елена Агрон, начальник отдела организационной, аналитической, кадровой работы и контроля Минспорта РК Ангелина Селявка, член общественного совета Минспорта РК Елена Жакова, первый заместитель директора ГАУ РК "Центр спортивной подготовки сборных команд" Игорь Думин, директор ГАУ РК "Центр спортивных мероприятий и пропаганды физической культуры и спорта" Валерий Малышев и руководитель ГБУ РК "Спортцентр инвалидов" Олег Горбулин.

Все семь членов жюри конкурса, рассмотрев кандидатуры, в номинации "Лучший спортсмен месяца, среди спортсменов с инвалидностью" единогласно проголосовали за воспитанника ГБУ Республики Коми "Спортивная школа олимпийского резерва №1", ГБУ Республики Коми "Спортцентр инвалидов" Александра Торопова.

Спортсмен успешно выступил на Чемпионате России по легкой атлетике (спорт глухих) в Саранске, став серебряным призером соревнований.



