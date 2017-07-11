В Национальной библиотеке Коми отметили "французские каникулы"

11 июля 2017 года, 15:59 | Сыктывкар
Фото Национальной библиотеки РК

10 июля Национальную библиотеку посетили туристы из Франции под руководством главы Ассоциации "Франко-русский мир" Надеждой Фуасси. Гости узнали историю самой большой библиотеки республики, познакомились с редким фондом отдела литературы на иностранных языках и его французским залом, порадовались, увидев первый и пока единственный франко-коми словарь. Сотрудники отдела краеведческой и национальной литературы во время игры "Коми мулöй, няньöй солöй (Хлебосольный Коми край) рассказали о блюдах коми-кухни.

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Во время встречи гости живо интересовались деятельностью библиотеки, особенно проектами отдела литературы на иностранных языках. Ассоциация "Франко-русский мир" и Национальная библиотека уже несколько лет являются партнерами: способствуют взаимодействию культур двух стран, поддержке русской культуры во Франции и французской в Республике Коми, налаживают коммуникацию жителей Сыктывкара и г. Шатане-Малабри,чтобы сыктывкарцы могли больше узнать о традициях и повседневной жизни во Франции.

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При подготовке визита было преведено несколько онлайн-встреч, во время которых состоялось предварительное обсуждение проекта развитиея межкультурного сотрудничества. При встрече договоренности были подтверждены, а также была разработана программа дальнейших действий.

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Ассоциация регулярно передает в дар библиотеке современную художественную литературу, учебные пособия, словари, DVD-фильмы на французском языке. В этот раз гости привезли с собой книги – призеры Гонкуровской премии за последние годы (самая престижная литературная премия Франции, аналог британского Букера). Каждая книга, подписана дарителем, некоторые автогравы и пожелания – на русском языке! Теперь читатели смогут насладиться в оригинале такими романами, как "До свидания там, наверху" Пьера Леметра, "Не плакать" Лидии Сальвер, "Компас" Матиаса Энара, "Нежная песня" Лейлы Слимани.

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Этот визит в Республику Коми организовала Надежда Фуасси, уроженка Сыктывкара. Французы, которые впервые посетили Север России, планируют погулять по Сыктывкару, поучаствовать в мастер-классе коми-кухни, побывать на фольклорном празднике "Усть-Цилемская Горка" и в селе Ыб, сообщает пресс-служба библиотеки.

Комиинформ
  Ключевые слова: французы
  Рубрика: Культура
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