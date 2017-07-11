На юбилее Усть-Цильмы глава Коми назвал знаковое село "почти городом"

Усть-Цильма отмечает свое 475-летие праздничными гуляниями.

На площади перед районной администрацией развернулась ярмарка. Все сельские поселения района представлены торговыми палатками, в которых торговали предметами народного промысла, характерного для местности.

Под аплодисменты и приветственные возгласы на площадь зашли старожилы села – те, кому исполнилось 75 лет, те, кто создавал современную историю Усть-Цильмы. Ветераны заняли почетные места напротив сцены, поздравил их детский танцевальный коллектив

Прибывший в район с двухдневным визитом Сергей Гапликов также стал участником праздника "Я люблю твою, Усть-Цильма, старину".

"Это село уже почти город, да?" - обратился со сцены к празднующим глава Коми. Получив утвердительный ответ, он напомнил об истории села, как один отважный новгородец получил верительную грамоту у Ивана Грозного и основал поселение. С.Гапликов низко поклонился ветеранам за сохранение родовых домов, за то, что они хранят уникальные традиции.

"Мы собрались, чтобы отметить этот праздник в дружном хороводе", - заявил глава Коми и пожелал мира и благоденствия всем сельчанам.