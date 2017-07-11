Летний университет юных филологов выпустил новых литераторов и журналистов

В Финно-угорском культурном центре РФ в Сыктывкаре закрытие XVI Летнего университета юных филологов.

Торжественное мероприятие открыла заместитель руководителя Центра Александра Бушуева, обратившись к воспитанникам университета: "Вы обучались у самых именитых и известных в республике мастеров слова и вместе с ними делали первые шаги в большую литературу и журналистику. Мы надеемся, что вы достигните больших результатов и пополните творческую элиту Республики Коми". Она сообщила, что отныне Летний университет будет носить имя народного поэта Республики Коми Владимира Тимина – идейного вдохновителя и одного из организаторов проекта. "Владимир Васильевич долгое время возглавлял лабораторию художественного письма и любил этот проект, сделав многое для его развития", – подчеркнула А. Бушуева.

Заместитель министра образования, науки и молодёжной политики Республики Коми Максим Ганов отметил, что Летний университет способствует популяризации среди молодёжи национальной литературы и раскрытию творческих способностей у детей. Главный специалист-эксперт отдела государственных языков Министерства национальной политики Республики Коми Людмила Камбалова выразила надежду, что ребята не перестанут писать на родном языке, и подарила аудиодиск с записями произведений Елены Козловой и Елены Габовой.

Генеральный директор телекомпании "Юрган" Александр Кузнецов поблагодарил участников за недавнее посещение телестудии и предложил ребятам отправлять свои творческие видеоработы, которые могут быть размещены, причём не только на безвозмездной основе.

С окончанием обучения Летнего университета учащихся поздравила директор Дома дружбы народов Республики Коми Александра Гичева. На базе Дома дружбы работала лаборатория художественного письма и прошла музыкальная программа "Как на коми землю музыка пришла".

Также участников встречи поприветствовали заместитель председателя Союза писателей Республики Коми Андрей Попов и декан факультета управления Коми республиканской академии государственной службы и управления Евгения Петракова.

Руководители обеих творческих лабораторий – корреспондент республиканской газеты "Коми му" Павел Симпелев и литературный консультант Союза писателей Республики Коми Елена Афанасьева – представили своих воспитанников. Юные литераторы отчитались перед наставниками и гостями – продекламировали свои художественные зарисовки и прочитали стихи на коми языке.

Долгожданным моментом стало вручение сертификатов об окончании курса и памятных подарков. В завершение выпускники преподнесли своим преподавателям музыкальный сюрприз – исполнили песню "Ёртлы", написанную молодым автором Александрой Ногиевой из с. Усть-Кулома.

Напомним, что в этом году обучение в Летнем университете прошли старшеклассники из Корткеросского, Усть-Куломского, Удорского, Ижемского и Троицко-Печорского районов Республики Коми. В течение семи дней работы Летнего университета учащиеся узнавали об истории и основах журналистики, развитии современной коми литературы, системе региональной печати Республики Коми, в теории и на практике освоили литературные и журналистские жанры, учились создавать блоги и познакомились с работой Центра инновационных языковых технологий, действующего при Коми республиканской академии государственной службы и управления. На протяжении обучения они встречались с представителями творческой интеллигенции Республики Коми: Андреем Поповым, Галиной Макаровой, Григорием Хатанзейским, Алексеем Полугрудовым, Еленой Плецер, Еленой Козловой, Алексеем Поповым и другими известными личностями, побывали с экскурсией в редакциях республиканских СМИ, в том числе ИА "Комиинформ".

***Организатор XVI Летнего университета юных филологов – филиал ГРДНТ им. В.Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации". Проект осуществляется при поддержке Общества М. А. Кастрена (Финляндия) и Министерства национальной политики Республики Коми.