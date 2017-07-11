Правительство изменило порядок льготного автокредитования

На сайте правительства размещено постановление об изменениях в порядке предоставления субсидий на реализацию программ льготного автокредитования, пишет "Российская газета".

В рамках новых программ автокредитования будет предоставляться право на дополнительную единовременную скидку в размере десяти процентов от стоимости автомобиля по двум программам: "Семейный автомобиль" - для семей с двумя и более детьми, "Первый автомобиль", для тех, кто приобретает машину впервые.

В сумме по этим программам планируется реализовать в 2017 году не менее 58,35 тысячи автомобилей в кредит по льготной ставке.

Распоряжением правительства от 29 июня 2017 года №1369-р Минпромторгу России уже выделены бюджетные ассигнования в размере 3,75 миллиарда рублей для предоставления скидки по программам.

Также сегодня, 11 июля, правительство утвердило дополнительную единовременную скидку в размере 12,5 процента гражданам и организациям, заключающим договор лизинга магистральных седельных тягачей (программа "Российский тягач"), сельскохозяйственным товаропроизводителям (программа "Российский фермер") и субъектам малого и среднего предпринимательства (программа "Свое дело").